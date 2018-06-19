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Витебску – 1044: программа праздничных мероприятий на День города

20.06.2018 14:36 — Разное | Интерфакс  
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В 2018 году Витебску исполняется 1044 года. 23 и 24 июня витебчане и гости отпразднуют День города. Центральные пешеходные улицы Витебска превратятся в торговые и выставочные ряды, музыкальные площадки, художественные мастерские. Пройдут многочисленные флешмобы и перформансы. Зрители насладятся выступлениями уличных музыкантов, театров, клубов исторической реконструкции. Состоится кинопоказ под открытым небом.

Витебску – 1044: программа праздничных мероприятий на День города

Одним из главных событий первого дня станет открытие в сквере Маяковского монументально-декоративной скульптуры "Витебский великан". Вечером на фронтальной стене Витебской ратуши будут демонстрироваться старые фильмы.

На проспекте Строителей откроется декоративная скульптура "Лучеса". На улице Толстого, 7, состоится презентация Музея фотографии им. С.Юрковского. На ул. Пушкина пропишутся поэты и писатели.

В субботу, 23 июня, в Летнем амфитеатре тысячи зрителей соберутся на традиционный праздничный концерт. На площади Победы горожан ожидает традиционный праздник городской газеты "Витьбичи". Площадь Свободы станет площадкой для детей, здесь пройдет праздник для самых маленьких "Сладость в радость". Вечером витебчан и гостей города ждет праздничный концерт "Наше ретро".

На площади Тысячелетия можно будет перенестись на несколько веков назад в исторический лагерь "Древний Витебск", стать свидетелем конкурса воздушных змеев.

В воскресенье, 24 июня, на главной площади города пройдет "День молодежи". Будут работать спортивные площадки, состоится выставка автомобилей, танцевальные состязания.

"Золотое кольцо города Витебска "Двина" приглашает на День коллективного отдыха. Праздничное гулянье пройдет и в парке им. Советской Армии.

В праздничные дни желающие смогут отправиться в путешествие по улочкам Витебска на экскурсионном трамвае.

 
Теги: Витебск
 
 
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В 2018 году Витебску исполняется 1044 года. 23 и 24 июня витебчане и гости отпразднуют День города. Центральные пешеходные улицы Витебска превратятся в торговые и...
 
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