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Forbes узнал о самолете семьи Шувалова за $70 млн
Игорь Шувалов
Данные директората, на которые ссылается издание, относятся к 11 мая 2018 года. Из них следует, что самолет c регистрационным номером LX-MOW оформлен на компанию Altitude X3, зарегистрированную на Бермудских островах. На компанию с таким названием был оформлен бизнес-джет Шуваловых Bombardier Global Express.
Представитель Шувалова отказался прокомментировать эту информацию. Информированный источник Forbes подтвердил, что самолет принадлежит семье главы ВЭБ. Собеседник предположил, что бизнес-джет не принадлежит бывшему чиновнику напрямую, но «эксплуатируется в его интересах».
В 2016 году Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал расследование о самолете Шуваловых Bombardier Global Express. По его данным, на нем жена Игоря Шувалова Ольга возит своих собак породы корги на выставки. В декларации Шувалова, который тогда работал вице-премьером, самолета не было.
Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, который заявил, что видел соответствующие документы, утверждал, что Шувалов пользуется Bombardier по договору аренды.
Шувалов возглавил государственный Внешэкономбанк в конце мая.
По итогам 2017 года Шувалов на посту в правительстве задекларировал 91,28 миллиона рублей доходов, его жена — 89,1 миллиона рублей.
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Семье главы Внешэкономбанка, бывшего вице-премьера Игоря Шувалова принадлежит бизнес-джет Gulfstream G650.
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