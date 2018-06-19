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Forbes узнал о самолете семьи Шувалова за $70 млн

20.06.2018 14:55 — Разное | UDF  
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Игорь Шувалов
Семье главы Внешэкономбанка, бывшего вице-премьера Игоря Шувалова принадлежит бизнес-джет Gulfstream G650, пишет Forbes со ссылкой на данные директората гражданской авиации Люксембурга. Такой самолет стоит около 70 миллионов долларов.

Данные директората, на которые ссылается издание, относятся к 11 мая 2018 года. Из них следует, что самолет c регистрационным номером LX-MOW оформлен на компанию Altitude X3, зарегистрированную на Бермудских островах. На компанию с таким названием был оформлен бизнес-джет Шуваловых Bombardier Global Express.

Представитель Шувалова отказался прокомментировать эту информацию. Информированный источник Forbes подтвердил, что самолет принадлежит семье главы ВЭБ. Собеседник предположил, что бизнес-джет не принадлежит бывшему чиновнику напрямую, но «эксплуатируется в его интересах».

В 2016 году Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал расследование о самолете Шуваловых Bombardier Global Express. По его данным, на нем жена Игоря Шувалова Ольга возит своих собак породы корги на выставки. В декларации Шувалова, который тогда работал вице-премьером, самолета не было.

Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, который заявил, что видел соответствующие документы, утверждал, что Шувалов пользуется Bombardier по договору аренды.

Шувалов возглавил государственный Внешэкономбанк в конце мая.

По итогам 2017 года Шувалов на посту в правительстве задекларировал 91,28 миллиона рублей доходов, его жена — 89,1 миллиона рублей.

 
 
Ссылка на источник 24
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Семье главы Внешэкономбанка, бывшего вице-премьера Игоря Шувалова принадлежит бизнес-джет Gulfstream G650.
 
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