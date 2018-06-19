Forbes узнал о самолете семьи Шувалова за $70 млн



Игорь Шувалов

Данные директората, на которые ссылается издание, относятся к 11 мая 2018 года. Из них следует, что самолет c регистрационным номером LX-MOW оформлен на компанию Altitude X3, зарегистрированную на Бермудских островах. На компанию с таким названием был оформлен бизнес-джет Шуваловых Bombardier Global Express.Представитель Шувалова отказался прокомментировать эту информацию. Информированный источник Forbes подтвердил, что самолет принадлежит семье главы ВЭБ. Собеседник предположил, что бизнес-джет не принадлежит бывшему чиновнику напрямую, ноВ 2016 году Фонд борьбы с коррупцией (ФБК)опубликовал расследование о самолете Шуваловых Bombardier Global Express. По его данным, на нем женаОльга возит своих собак породы корги на выставки. В декларации Шувалова, который тогда работал вице-премьером, самолета не было.Главред «Эха Москвы», который заявил, что видел соответствующие документы, утверждал, что Шувалов пользуется Bombardier по договору аренды.Шувалов возглавил государственный Внешэкономбанк в конце мая.По итогам 2017 года Шувалов на посту в правительстве задекларировал 91,28 миллиона рублей доходов, его жена — 89,1 миллиона рублей.