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В каких районах столицы больше всего зеленых насаждений приходится на каждого жителя
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На первой схеме показаны озелененные территории разных видов: от лесов до парков.
На второй же схеме указана обеспеченность каждого жителя зелеными насаждениями в квадратных метрах в зависимости от района.
Как видим, хуже всего дела обстоят в Каменной Горке, Домбровке, Малиновке, Юго-Западе, Лошице, Шабанах, районе Якуба Коласа и Академии наук. Лучше всего — в жилых массивах в центре, в Зеленом Лугу, Лебяжьем, Курасовщине и Цнянке.
Напомним, с 25-го июня
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Эта информация содержится в схеме из Генплана Минска, которая появилась в общем доступе.
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