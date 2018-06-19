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В каких районах столицы больше всего зеленых насаждений приходится на каждого жителя

20.06.2018 15:26 — Разное | Tut.by  
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В телеграм-канале «Горад для гараджан» опубликовали изображения из Генплана Минска, где показана степень озеленения разных районов столицы. На них также виден уровень обеспеченности зелеными насаждениями на каждого человека.

На первой схеме показаны озелененные территории разных видов: от лесов до парков.


Изображение из телеграм-канала «Горад для гараджан»

На второй же схеме указана обеспеченность каждого жителя зелеными насаждениями в квадратных метрах в зависимости от района.


Изображение из телеграм-канала «Горад для гараджан»

Как видим, хуже всего дела обстоят в Каменной Горке, Домбровке, Малиновке, Юго-Западе, Лошице, Шабанах, районе Якуба Коласа и Академии наук. Лучше всего — в жилых массивах в центре, в Зеленом Лугу, Лебяжьем, Курасовщине и Цнянке.

Напомним, с 25-го июня стартуют общественные обсуждения «зеленых линий» Минска.

 
Теги: Минск
 
 
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Эта информация содержится в схеме из Генплана Минска, которая появилась в общем доступе.
 
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