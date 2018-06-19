"Не соответствует формату". Жировки пришли с QR-кодами, но платить по ним могут не все

Белорусы получили майские платежки за коммуналку в новом дизайне — на жировках в правом верхнем углу появился QR-код. Но, как оказалось, работают они не у всех. «Поднес камеру телефона к картинке, на экране появилась надпись «QR-код не соответствует формату», — рассказывает гомельчанин Вадим. В ЕРИП пояснили, почему так происходит.





QR-коды (картинка из квадратиков, в которой заложена информация о лицевом счете плательщика. — Прим. ред.) на жировках решили печатать для того, чтобы люди могли быстро оплатить услуги ЖКХ с помощью мобильных приложений банков, установленных на телефонах. Поднес камеру, программа считала код — и на экране появился лицевой счет. Однако воспользоваться этим удобством смогли не все.

— Я обслуживаюсь в Белинвестбанке, у меня есть мобильное приложение. Решил посмотреть, как работают QR-коды на жировках, — рассказывает гомельчанин Вадим. — Поднес камеру телефона к картинке, на экране появилась надпись «QR-код не соответствует формату». Попробовал еще раз — та же история. Спросил у друзей — у них тоже коды не работают.

В соцсетях тоже есть сообщения с фотографиями о том, что QR-коды не работают.



Фото: соцсети

В ЕРИП пояснили, что пока еще не у всех есть возможность пользоваться QR-кодами. Но в июле с их помощью оплачивать коммуналку смогут все.

— Сейчас ОАО «НКФО «ЕРИП» проводит подготовку к обеспечению возможности оплаты услуг ЖКХ с помощью QR-кода. Минчане уже могут рассчитываться таким способом. Для остальных регионов QR-коды сформированы в тестовом режиме и в этом месяце не позволят выполнить оплату путем сканирования, — сказали в ЕРИП. — Но планируется, что уже в июле эта возможность появится у всех плательщиков, а также расширится число банков, предлагающих своим клиентам использование данной технологии.

Пока возможность платить с помощью QR-кода предоставляют своим клиентам только Белинвестбанк и БТА-Банк.

В ЕРИП напомнили, что оплатить услуги ЖКХ всегда можно в обычном порядке: «на почте, в кассах банков, а также дистанционно через дерево ЕРИП и указание лицевого счета или использование корзины платежей».