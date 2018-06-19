Парламент Македонии ратифицировал соглашение с Грецией о новом названии страны

Парламент Македонии утвердил договорённость с Грецией о переименовании страны. За соглашение проголосовали 69 человек. При этом члены оппозиционной Демократической партии македонского национального единства на заседании не присутствовали.

Теперь в стране должен пройти референдум, на котором граждане проголосуют «за» или «против» переименования страны в «Республику Северная Македония».

Разногласия между Грецией и Македонией продолжались на протяжении 25 лет. Афины выступали против вступления страны-соседки в ЕС и НАТО, так как её название было созвучно с названием греческой области Македония.