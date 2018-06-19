Первый шаг к подорожанию шенгенских виз сделан: Совет ЕС дал добро на изменения

О том, что Евросоюз собирается менять цены и порядок выдачи шенгенских виз, стало известно в марте. Уже сделан первый шаг: послы ЕС одобрили от имени Совета Евросоюза мандат для переговоров с Европарламентом о внесении изменений в визовый кодекс, пишет TUT.BY. Далее эти изменения должен рассмотреть Европарламент вместе с Советом ЕС. Для граждан тех стран, которые сейчас платят 60 евро, визы станут стоить 80 евро. Для стран с действующими соглашениями об упрощении визового режима с Евросоюзом цена вырастет до 40 евро. Стоимость сбора будет пересматриваться каждые три года.

«В обновленном регламенте будет проведена модернизация визовой политики ЕС, что позволит повысить безопасность и расширить имеющиеся инструменты для решения проблем миграции», — рассказал о проекте реформы Шенгена министр внутренних дел Болгарии Валентин Радев. Это, как отмечается в сообщении на сайте Совета ЕС, в том числе должно «обеспечить более быструю и четкую реализацию процедуры по выдаче виз путешественникам, которые передвигаются в пределах шенгенской зоны законно».

Что все это значит

1. Появится возможность заполнять и подавать заявки на получение визы онлайн. То есть вместо 15 евро за услуги визового центра с его толпами и записями за месяц в горячий сезон, вы будетте платить напрямую ЕС. Оставшиеся 5 евро уйдут в фонд сэкономленных нервов и времени. Также подача на визу в интернете позволит «более четко определить, какое государство — член ЕС компетентно рассматривает заявку в случае, если заявитель планирует посетить несколько европейских государств».

2. Заявки на получение виз можно будет делать не за 3 месяца, как сейчас, а за полгода, и не позднее, чем за 15 дней до поездки.

3. Также реформа предусматривает установление между странами ЕС «согласованного подхода к выдаче многократных въездных виз для постоянных путешественников с положительной историей». Сроки действия виз у таких людей будут постепенно увеличиваться с одного года до пяти лет. То есть если вы 10 лет ездили в ЕС по польскому мульти-шенгену, а потом решили подать документы в Литву, то прибалты будут учитывать всю визовую историю и, в теории, выдадут не одноразовую визу на три дня.

4. Одна из крутых фишек, которая значительно облегчит жизнь в спонтанных поездках – возможность получить визу непосредственно на границе. Правда, такие визы будут краткосрочными. И выезжать за пределы выдавшей ее страны будет запрещено.

Кроме того, инициатива, как указали в пресс-службе, предполагает «улучшение сотрудничества стран ЕС с третьими государствами [не входящими в объединение] по реадмиссии». В частности, реформа должна будет «ввести новый механизм использования визовой политики в качестве рычага для реадмиссии», пояснили в Совете ЕС, отметив, что эта норма «будет использоваться в случаях, когда третья страна не сотрудничает с государствами — членами ЕС по реадмиссии нерегулярных мигрантов».