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Евросоюз может ужесточить правила выдачи виз: какие страны затронет нововведение?
Новости Евросоюза. 19 июня постпреды стран ЕС от имени Совета одобрили мандат на переговоры о внесении поправок в визовый кодекс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вероятнее всего, изменения коснутся тех стран, которые недостаточным образом сотрудничают по вопросам реадмиссии. Если документ будет принят, стоит ожидать повышения базовой цены шенгенской визы на 10-20 евро.
Авторы проекта реформы утверждают: условия получения разрешения на въезд в ЕС для законных путешественников будут улучшены.
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Новости Евросоюза. 19 июня постпреды стран ЕС от имени Совета одобрили мандат на переговоры о внесении поправок в визовый кодекс, сообщили в программе Новости «24...
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