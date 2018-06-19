В порту Антверпена изъяли около тонны героина на сумму в 55 млн евро

Новости Бельгии. В порту бельгийского Антверпена изъяли около тонны героина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотрудники таможенной службы обнаружили наркотик на судне, прибывшем из Ирана.

15-килограммовые упаковки с порошком были спрятаны в контейнере с содой. Стоимость перехваченной партии оценивается приблизительно в 55 миллионов евро. В прокуратуре сообщили, что в рамках расследования уже задержаны двое подозреваемых.