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В порту Антверпена изъяли около тонны героина на сумму в 55 млн евро
Новости Бельгии. В порту бельгийского Антверпена изъяли около тонны героина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотрудники таможенной службы обнаружили наркотик на судне, прибывшем из Ирана.
15-килограммовые упаковки с порошком были спрятаны в контейнере с содой. Стоимость перехваченной партии оценивается приблизительно в 55 миллионов евро. В прокуратуре сообщили, что в рамках расследования уже задержаны двое подозреваемых.
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Новости Бельгии. В порту бельгийского Антверпена изъяли около тонны героина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотрудники таможенной службы обнаружили...
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