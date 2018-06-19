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Роллет опустился на шею ребёнка. 8-летнюю девочку придавило воротами гаража в Ивацевичах
Новости Беларуси. В Ивацевичах была травмирована восьмилетняя девочка – ее придавило воротами гаража.
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Девочка была доставлена в реанимацию. Сейчас жизни пострадавшей ничего не угрожает.
Семья ребенка не состоит на учете как находящаяся в социально-опасном положении и характеризуется положительно.
Проводится проверка. Назначен ряд экспертиз.
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Новости Беларуси. В Ивацевичах была травмирована восьмилетняя девочка – ее придавило воротами гаража. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального...
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