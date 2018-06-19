ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Наглые действия нарушителей вынудили пограничников применить оружие» – о попытке ввоза в Беларусь 44 туш крупного рогатого скота

20.06.2018 14:58 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. 20 туш крупного рогатого скота в одном легковом автомобиле. Аппетиты контрабандистов из Малоритского района удивили даже опытных пограничников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задержание со стрельбой на границе: в Беларусь пытались незаконно ввезти 44 туши крупного рогатого скота

«Наглые действия нарушителей вынудили пограничников применить оружие» – о попытке ввоза в Беларусь 44 туш крупного рогатого скота

«Наглые действия нарушителей вынудили пограничников применить оружие» – о попытке ввоза в Беларусь 44 туш крупного рогатого скота

Трое местных жителей были замечены в ходе загрузки говядины и телятины в авто. Предположительно, крупную партию мяса через границу из Украины в Беларусь перенесли руками. Позже нелегалы попытались скрыться, даже после предупредительных выстрелов. Один из беглецов на машине с простреленными колесами доехал до соседней деревни, где и был задержан пограничниками.

«Наглые действия нарушителей вынудили пограничников применить оружие» – о попытке ввоза в Беларусь 44 туш крупного рогатого скота

Сергей Дмитриев, официальный представитель Брестской пограничной группы:
Подобные противоправные наглые действия нарушителей вынудили пограничников применить оружие. При этом следует отметить, что один из правонарушителей попытался скрыться в лесном массиве, бросив автомобиль. Однако также был задержан. В результате были задержаны три транспортных средства.

Как было установлено в ходе предварительного разбирательства, всего молодые люди, старший из которых был 1989 года рождения, пытались переместить через государственную границу в общей сложности 44 туши крупного рогатого скота. Это мясо и хранилось, и переправлялось, естественно, без всякого соблюдения каких-либо санитарных норм.

Это уже не первый случай контрабанды мяса из Украины в обход пункта пропуска. В марте на этом же участке были задержаны нарушители с 36 тушами телятины.

«Наглые действия нарушителей вынудили пограничников применить оружие» – о попытке ввоза в Беларусь 44 туш крупного рогатого скота

 
 
Ссылка на источник 4
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 20 туш крупного рогатого скота в одном легковом автомобиле. Аппетиты контрабандистов из Малоритского района удивили даже опытных пограничников,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Милиция ищет жертв витебского лжериелтора, который 3 года присваивал деньги от продажи жилья
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Поставский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика