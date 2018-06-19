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Ларри Кинг и Кирк Дуглас влюбились в подарки из Беларуси

20.06.2018 15:22 — Разное | Партизан  
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Ларри Кинга и Кирка Дугласа растрогал подарок из Беларуси - футболки из лимитированной коллекции компании Mark Formelle "Из Беларуси с любовью".
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Коллекция футболок была создана в честь 15 звезд кино, спорта, моды мировой величины с белорусскими корнями. Они уже получили свои белорусские сувениры. 

Близкие и понятные знаменитостям истории запечатлены на майках для Лизы Кудроу, Майкла Дугласа, Гвинет Пэлтроу, Скарлетт Йоханссон, Ральфа Лорена, Стива и Лив Тайлер, Алекса и Анны Гальченюков, Вайноны Райдер и Харрисона Форда и других.

Сувениры получили также актер Кирк Дуглас и журналист Ларри Кинг. Подарок не остался незамеченным. Ассистентка Кирка Дугласа сообщила: "Ваше письмо очень тронуло господина Дугласа. Он и миссис Дуглас наслаждаются новыми футболками". 

В своих мемуарах актер с гордостью вспоминал, что в детстве над его кроватью висели репродукции картин известного земляка - Марка Шагала. И поэтому его порадовали принтом "а-ля Шагал": над городом пролетают молодой Кирк с женой.

Супруга журналиста Ларри Кинга рассказала: "Ларри получил вашу майку и влюбился в нее". Его мать переехала в США из Минска в конце 20-х годов прошлого века.


Глава Mark Formelle Светлана Сипарова отметила: "Некоторые из наших героев и не подозревают, как выглядит их малая родина, другие стремятся найти свои корни и гордятся предками, некогда рискнувшими сорваться с насиженного места и фактически на последние деньги купить билет на пароход до Нью-Йорка. Мы посчитали, что будет здорово напомнить мировым звездам о земле их предков".

Проект растянулся на несколько месяцев. В первоначальный список вошли 56 знаменитостей, но для первого этапа он был сокращен до 15. 

Потребовалась работа в архивах, общение с жителями городов и деревень, откуда уехали предки голливудских звезд. Были рассмотрены десятки концепций и вариантов дизайна. 

Одной из самых сложных задач было выяснение личных адресов знаменитостей, чтобы сувениры не затерялись в офисах их менеджеров.

 
Теги: Минск
 
 
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Ларри Кинга и Кирка Дугласа растрогал подарок из Беларуси - футболки из лимитированной коллекции компании Mark Formelle "Из Беларуси с любовью".
 
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