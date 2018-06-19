Ларри Кинг и Кирк Дуглас влюбились в подарки из Беларуси

Коллекция футболок была создана в честь 15 звезд кино, спорта, моды мировой величины с белорусскими корнями. Они уже получили свои белорусские сувениры.





Близкие и понятные знаменитостям истории запечатлены на майках для Лизы Кудроу, Майкла Дугласа, Гвинет Пэлтроу, Скарлетт Йоханссон, Ральфа Лорена, Стива и Лив Тайлер, Алекса и Анны Гальченюков, Вайноны Райдер и Харрисона Форда и других.





Сувениры получили также актер Кирк Дуглас и журналист Ларри Кинг. Подарок не остался незамеченным. Ассистентка Кирка Дугласа сообщила: "Ваше письмо очень тронуло господина Дугласа. Он и миссис Дуглас наслаждаются новыми футболками".





В своих мемуарах актер с гордостью вспоминал, что в детстве над его кроватью висели репродукции картин известного земляка - Марка Шагала. И поэтому его порадовали принтом "а-ля Шагал": над городом пролетают молодой Кирк с женой.





Супруга журналиста Ларри Кинга рассказала: "Ларри получил вашу майку и влюбился в нее". Его мать переехала в США из Минска в конце 20-х годов прошлого века.









Глава Mark Formelle Светлана Сипарова отметила: "Некоторые из наших героев и не подозревают, как выглядит их малая родина, другие стремятся найти свои корни и гордятся предками, некогда рискнувшими сорваться с насиженного места и фактически на последние деньги купить билет на пароход до Нью-Йорка. Мы посчитали, что будет здорово напомнить мировым звездам о земле их предков".





Проект растянулся на несколько месяцев. В первоначальный список вошли 56 знаменитостей, но для первого этапа он был сокращен до 15.





Потребовалась работа в архивах, общение с жителями городов и деревень, откуда уехали предки голливудских звезд. Были рассмотрены десятки концепций и вариантов дизайна.





Одной из самых сложных задач было выяснение личных адресов знаменитостей, чтобы сувениры не затерялись в офисах их менеджеров.