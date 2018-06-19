Китайцев попросили не сводить счеты с жизнью из-за футбола

Как пишет издание, болельщики порой сводят счеты с жизнью из-за проигрыша ставок на выигрыш любимой команды.





В частности, в провинции Цзянсу мужчина попытался совершить самоубийство после того, как поставил на выигрыш немецкой сборной в матче Германия-Мексика один миллион юаней (155,3 тысячи долларов). Мексиканцы обыграли действующих чемпионов мира со счетом 1:0.





После этого местная полиция опубликовала обращение к гражданам. «Фанаты сборной Германии, успокойтесь. Это был лишь первый матч, впереди еще как минимум два. Не будьте импульсивны, не прыгайте со зданий», — призвали правоохранители.









Сборная Китая на чемпионате не представлена , пишет lenta.ru Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля., пишет



