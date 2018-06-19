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В Беларуси могут отменить акцизы на топливо
Министерство финансов не исключает возможности отказа от взимания акцизов на автомобильное топливо.
Об этом заявил заместитель министра финансов Дмитрий Кийко журналу "Финансы, учет, аудит".
"В настоящее время мы осознаем реальные риски значительных потерь доходов бюджета, которые могут наступить в течение 3-5 предстоящих лет, и просчитываем меры по их минимизации. Наиболее масштабные из этих вызовов следующие: завершение Россией "налогового маневра" с отказом от взимания вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты.
На 2018 год платежи от экспорта нефти учтены в размере Br1,3 млрд, или 1,2% к ВВП (за 2017 год они составили Br1,8 млрд, или 1,7% к ВВП).
Среди других вызовов - необходимость принятия внутренних компенсационных мер по обеспечению эффективности нефтепереработки. Для сохранения приемлемого для экономики и населения уровня розничных цен на топливо, возможно, придется полностью отказаться от взимания акцизов на автомобильное топливо, а это потери доходов в размере порядка 0,7% к ВВП", - цитирует замминистра
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Министерство финансов не исключает возможности отказа от взимания акцизов на автомобильное топливо.
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