В Беларуси могут отменить акцизы на топливо

Об этом заявил заместитель министра финансов Дмитрий Кийко журналу "Финансы, учет, аудит".





"В настоящее время мы осознаем реальные риски значительных потерь доходов бюджета, которые могут наступить в течение 3-5 предстоящих лет, и просчитываем меры по их минимизации. Наиболее масштабные из этих вызовов следующие: завершение Россией "налогового маневра" с отказом от взимания вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты.





На 2018 год платежи от экспорта нефти учтены в размере Br1,3 млрд, или 1,2% к ВВП (за 2017 год они составили Br1,8 млрд, или 1,7% к ВВП).







