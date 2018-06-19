В Таиланде завершено следствие по делу Насти Рыбки

Дело передано в прокуратуру для составления обвинительного заключения. "Полицейские следователи завершили следствие и сегодня передали дело в прокуратуру", — сообщил Саттхапхон Сийоха.





"Они считают, что заключение может быть готово в течение установленного законом срока — ближайших двух недель, хотя у меня есть в этом сомнения: в деле огромный объем материала, прежде всего протоколов допросов свидетелей, так что вполне вероятно, что прокуратура может запросить у суда дополнительное время. Прокуратура имеет на это право", — добавил он.





Защитник рассказал, что по местному законодательству прокуратура может не только составить обвинительное заключение и передать его в суд, но и вернуть дело на доследование в полицию или закрыть его, если сочтет доказательства вины обвиняемых недостаточными.





Адвокат не стал делать прогнозы действий прокуратуры, но при этом отметил, что обвинения "секс-тренерам" и их последователям выдвигаются "очень серьезные".









"Секс-гуру" из Беларуси Настя Рыбка и Алекс Лесли были задержаны в Таиланде вместе с шестью своими последователями в феврале этого года за проведение нелегального тренинга.





Все обвиняются по четырем статьям Уголовного кодекса Таиланда. Им грозят длительные сроки заключения, вплоть до 10 лет тюрьмы для лиц, признанных организаторами сексуального обслуживания и 20 лет для лиц, признанных организаторами преступного сообщества.







