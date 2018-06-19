Китай признал убыточной скоростную железную дорогу через Россию в Европу

РБК рассказал источник в правительстве, его подлинность подтвердил источник близкий к РЖД. О содержании документарассказал источник в правительстве, его подлинность подтвердил источник близкий к РЖД.





По словам одного из источников, документ был представлен еще в сентябре, но на данный момент это последняя актуальная финансовая оценка от китайской компании. Презентация, содержащая описание финансовой модели реализации проекта, есть в распоряжении РБК.





В пресс-службе РЖД сказали, что данная презентация «рассматривалась в рамках предварительного обсуждения проекта на российско-китайской рабочей группе по сотрудничеству в области ВСМ, и представленные в ней данные не являются финальными». РБК направил запросы в CREEC и Минтранс России.





Поддержка государства





Поручение проработать возможное участие России в проекте «Евразия» в августе 2017 года давал занимавший тогда пост первого вице-премьера РФ Игорь Шувалов. После этого РЖД подготовило предварительное технико-экономическое обоснование ВСМ «Евразия». Курирует эту работу российский Минтранс.





Китайская компания в презентации отмечает, что для реализации проекта важен консенсус между странами, по чьим территориям пройдет маршрут. «Необходимо оказание сильной, в том числе политической поддержки со стороны правительства каждой из стран», — говорится в документе.​





В РЖД согласны: «реализация проекта «Евразия» и его рентабельность для участников напрямую зависят от мер государственной поддержки со стороны правительств стран-участниц проекта».





China Railway Eryuan Engineering Group признает, что в вопросе строительства транспортного коридора «еще остаются политические и технические аспекты, требующие глубокого изучения в ближайшее время».





«Евразия» на Шелковом пути





Летом прошлого года РЖД презентовали инфраструктурный проект «Евразия» — высокоскоростную железнодорожную магистраль, которая пройдет из Китая в Европу по территории шести государств: Германии, Польши, Беларуси, России, Казахстана и Китая. Протяженность ВСМ составит 9,5 тыс. км., а общая стоимость 7 трлн российских рублей.





«Евразия» будет интегрирована в глобальный инфраструктурный проект «Один пояс — один путь», который развивает Китай (стоимость оценивается в $100 млрд). В рамках Экономического пояса Шелкового пути решено развивать транспортный коридор Китай — Казахстан — Россия — Беларусь — ЕС.









Окупаемость под вопросом





Общие затраты на «Евразию» CREEC оценивает в 9,8 трлн рос. рублей, поэтому «каждой из стран необходима поддержка правительства и принятия комплексных мер». Китайские финансисты отмечают, что помимо вложений инвесторов, проект требует большого финансирования государств. «Исходя из предпосылки слабой рентабельности, способность возврата суммы и выплаты процентов тоже слаба», — говорится в презентации.





Согласно разработанной CREEC финансовой модели, если строительство будет вестись при соотношении 40 на 60 — 40% собственный капитал проектной компании и 60% привлеченное финансирование — внутренняя норма доходности проекта будет отрицательной с учетом стоимости заемных средств.





Это означает, что инвестиции в проект не окупятся при кредитной ставке на уровне 5,75% годовых, на базе которой делает свой расчет китайская компания. Без учета стоимости заемных средств внутренняя норма доходности положительная — и составляет 2,88%. При таком показателе срок полной окупаемости проекта до вычета налогов составляет 27,51 лет, включая период строительства.