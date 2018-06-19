В ЖКХ рассказали, кто осенью получит субсидии на коммуналку

Безналичные жилищные субсидии для ухаживающих за детьми до трех лет и инвалидами появятся в жировках осенью. Об этом сообщил главный экономист управления экономики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Олег Грузинов, передает БЕЛТА.



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Напомним, что с 1 октября 2016 года в Беларуси начала работать новая система предоставления государственной помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг. Безналичную субсидию можно получить на все основные ЖКУ, в том числе отопление, и возмещаемые расходы (освещение вспомогательных помещений, движение лифта). Все, что находится в жировке под графой «Дополнительные услуги», а также потребление основных ЖКУ свыше нормы не учитывается при расчете госпомощи. Поэтому если человек израсходовал за месяц больше положенного, то ему дадут субсидии лишь на ту сумму, которая покрывает норму. Все остальное придется оплачивать самому. Субсидии предоставляют, если на оплату жировки (без превышения нормативов потребления) будет уходить больше 20% дохода городской или 15% дохода сельской семьи.

В Беларуси указом № 225, подписанным 7 июня, расширена система безналичных жилищных субсидий. Право на их получение по выявительному принципу дополнительно предоставлено гражданам, ухаживающим за детьми в возрасте до трех лет, детьми-инвалидами до 18 лет и получающим соответствующие пособия в органах по труду, занятости и социальной защите населения. Субсидии будут положены также получающим пособие по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста. При этом помощь гражданам будет предоставляться на основании данных информационных ресурсов Министерства труда и соцзащиты без необходимости сбора каких-либо документов.

«Соответствующее положение указа вступает в силу с 1 августа. Работа по выявлению данных граждан уже ведется. Безналичные жилищные субсидии будут учтены в их извещениях осенью. В июле запланировано проведение семинаров для организаций, осуществляющих начисление субсидий с учетом принятых изменений», — сказал Олег Грузинов.

О том, что в Беларуси намерены пересмотреть выдачу безналичных жилищных субсидий, в ЖКХ анонсировали еще в октябре прошлого года после критики президента. Напомним, Александр Лукашенко 20 октября прошлого года на республиканском семинаре «О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны» раскритиковал существующую систему начисления безналичных субсидий на оплату коммуналки. Президент назвал ее недоработанной и поручил при необходимости усовершенствовать.

На субсидирование жилищно-коммунальных услуг в этом году намерены потратить 549,9 миллиона рублей. На безналичные жилищные субсидии будет выделено 11,2 миллиона рублей (рост в 2,2 раза к 2017 году).

Ранее Александр Терехов заявил , что в условиях роста тарифов ЖКХ совершенно недопустимо оказывать населению некачественные услуги.

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