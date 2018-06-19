ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В ЖКХ рассказали, кто осенью получит субсидии на коммуналку

20.06.2018 15:39 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Безналичные жилищные субсидии для ухаживающих за детьми до трех лет и инвалидами появятся в жировках осенью. Об этом сообщил главный экономист управления экономики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Олег Грузинов, передает БЕЛТА.


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Напомним, что с 1 октября 2016 года в Беларуси начала работать новая система предоставления государственной помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Безналичную субсидию можно получить на все основные ЖКУ, в том числе отопление, и возмещаемые расходы (освещение вспомогательных помещений, движение лифта). Все, что находится в жировке под графой «Дополнительные услуги», а также потребление основных ЖКУ свыше нормы не учитывается при расчете госпомощи. Поэтому если человек израсходовал за месяц больше положенного, то ему дадут субсидии лишь на ту сумму, которая покрывает норму. Все остальное придется оплачивать самому.

Субсидии предоставляют, если на оплату жировки (без превышения нормативов потребления) будет уходить больше 20% дохода городской или 15% дохода сельской семьи.

В Беларуси указом № 225, подписанным 7 июня, расширена система безналичных жилищных субсидий. Право на их получение по выявительному принципу дополнительно предоставлено гражданам, ухаживающим за детьми в возрасте до трех лет, детьми-инвалидами до 18 лет и получающим соответствующие пособия в органах по труду, занятости и социальной защите населения. Субсидии будут положены также получающим пособие по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста. При этом помощь гражданам будет предоставляться на основании данных информационных ресурсов Министерства труда и соцзащиты без необходимости сбора каких-либо документов.

«Соответствующее положение указа вступает в силу с 1 августа. Работа по выявлению данных граждан уже ведется. Безналичные жилищные субсидии будут учтены в их извещениях осенью. В июле запланировано проведение семинаров для организаций, осуществляющих начисление субсидий с учетом принятых изменений», — сказал Олег Грузинов.

О том, что в Беларуси намерены пересмотреть выдачу безналичных жилищных субсидий, в ЖКХ анонсировали еще в октябре прошлого года после критики президента. Напомним, Александр Лукашенко 20 октября прошлого года на республиканском семинаре «О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны» раскритиковал существующую систему начисления безналичных субсидий на оплату коммуналки. Президент назвал ее недоработанной и поручил при необходимости усовершенствовать.

На субсидирование жилищно-коммунальных услуг в этом году намерены потратить 549,9 миллиона рублей. На безналичные жилищные субсидии будет выделено 11,2 миллиона рублей (рост в 2,2 раза к 2017 году).

Ранее Александр Терехов заявил, что в условиях роста тарифов ЖКХ совершенно недопустимо оказывать населению некачественные услуги.

Читайте также
Белорусам приходят жировки за май с новым дизайном. Как выглядят платежки
Белорусы могут онлайн посчитать свои расходы на коммуналку и посмотреть актуальные тарифы на ЖКУ
 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Безналичные жилищные субсидии для ухаживающих за детьми до трех лет и инвалидами появятся в жировках осенью. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил главный...
 
Новости дня
Новости разные
 
Парламент Македонии ратифицировал соглашение с Грецией о новом названии страны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Поставский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика