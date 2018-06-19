Почти семь тысяч болельщиков пересекли белорусско-российскую границу за время чемпионата мира по футболу

Последние данные от Погранкомитета. Некоторые даже на необычном транспорте. Например, как немецкий фермер – на тракторе.

Каждый день цифры обновляются почти на тысячу. Больше всего в этом списке поляков, и это неудивительно – из-за близости государства. А вот то, что далее следуют аргентинцы и перуанцы, по меньшей мере вызывает уважение. Всего на первенство прибыли граждане 87 стран. Для иностранных болельщиков на время чемпионата между Беларусью и Россией установлен безвизовый режим.