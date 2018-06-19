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Лукашенко и Путин в Минске обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений
20.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений. За встречей на высшем уровне в Минске следили более сотни журналистов, в их числе и корреспондент телеканала «МИР 24» Дарья Хорькова.
Президент Беларуси не забыл о футбольном матче Россия-Египет и пожелал удачи российским футболистам.
Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина началась с крепкого рукопожатия. Хорошая увертюра к началу питерских баталий, тут же заметил белорусский президент. Александр Лукашенко имея ввиду матч Россия-Египет, и заверил, что белорусы болеют за соседей.
Страны поддерживают друг друга и на международной арене, заявили лидеры двух стран и утвердили программу согласованных действий в области внешней политики. Также обсудили и экономические вопросы.
В приоритете для Союзного государства развитие науки и высоких технологий, уверен Владимир Путин.
Александр Лукашенко напомнил, что с проекта «Союзное государство» началась интеграция на евразийском пространстве и эту площадку нужно активнее использовать для обсуждения острых союзных вопросов.
«Спорные вопросы, которые иногда возникают в белорусско-российских отношениях, традиционно будут решаться в духе взаимопонимания и компромисса. Что уже в принципе наши ведомства делают. Это еще раз было подтверждено и на моей встрече с Владимиром Владимировичем, и непосредственно в ходе прошедшего заседания Высшего госсовета», – сказал президент Александр Лукашенко.
Укреплять интеграцию успешно помогают межрегиональные связи. С Беларусью взаимодействуют 80 субъектов России, и свое сотрудничество регионы обсуждают на специальных форумах. Следующий пройдет в октябре в белорусском Могилеве, и на него Александр Лукашенко пригласил своего коллегу Владимира Путина.
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Президент Беларуси не забыл о футбольном матче Россия-Египет и пожелал удачи российским футболистам.
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