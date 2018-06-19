ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко и Путин в Минске обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений

20.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений. За встречей на высшем уровне в Минске следили более сотни журналистов, в их числе и корреспондент телеканала «МИР 24» Дарья Хорькова. 

Президент Беларуси не забыл о футбольном матче Россия-Египет и пожелал удачи российским футболистам.

Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина началась с крепкого рукопожатия. Хорошая увертюра к началу питерских баталий, тут же заметил белорусский президент. Александр Лукашенко имея ввиду матч Россия-Египет, и заверил, что белорусы болеют за соседей.

«Будем надеяться, что все пройдет так, как российская сторона желает, и мы вас поддерживаем в этом плане», – сказал Александр Лукашенко.

Страны поддерживают друг друга и на международной арене, заявили лидеры двух стран и утвердили программу согласованных действий в области внешней политики. Также обсудили и экономические вопросы.

В приоритете для Союзного государства развитие науки и высоких технологий, уверен Владимир Путин.

«Важно стимулировать бизнес в сфере инноваций поощрять ученых и специалистов в разработках. Именно для этого учреждается премия СГ в области науки и техники», – отметил российский президент.

Александр Лукашенко напомнил, что с проекта «Союзное государство» началась интеграция на евразийском пространстве и эту площадку нужно активнее использовать для обсуждения острых союзных вопросов.

«Спорные вопросы, которые иногда возникают в белорусско-российских отношениях, традиционно будут решаться в духе взаимопонимания и компромисса. Что уже в принципе наши ведомства делают. Это еще раз было подтверждено и на моей встрече с Владимиром Владимировичем, и непосредственно в ходе прошедшего заседания Высшего госсовета», – сказал президент Александр Лукашенко.

Укреплять интеграцию успешно помогают межрегиональные связи. С Беларусью взаимодействуют 80 субъектов России, и свое сотрудничество регионы обсуждают на специальных форумах. Следующий пройдет в октябре в белорусском Могилеве, и на него Александр Лукашенко пригласил своего коллегу Владимира Путина.

Уже после переговоров в итоговом заявлении для прессы оба президента напомнили о цифрах. В прошлом году товарооборот между Беларусью и Россией вырос почти на четверть и составил 32 млрд долларов. Эту тенденцию важно сохранить и развить, а для этого надо улучшать бизнес-климат и снимать барьеры во взаимной торговле.

Напомним, у белорусов и россиян много масштабных совместных проектов в энергетике, промышленности, науке и торговле. Белорусскую АЭС строят по российским технологиям, а российский бизнес занимает первое место по инвестициям в белорусскую экономику. Владимир Путин заявил, что при желании товарооборот можно увеличить до 50 млрд долларов.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ПОЛИТИКИ
 
Теги: Минск, Могилев
 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси не забыл о футбольном матче Россия-Египет и пожелал удачи российским футболистам.
 
Новости дня
Новости разные
 
Первая ночная велоэкскурсия пройдет в Могилеве 22 июня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Поставский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика