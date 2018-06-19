Лукашенко и Путин в Минске обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений

Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений. За встречей на высшем уровне в Минске следили более сотни журналистов, в их числе и корреспондент телеканала «МИР 24» Дарья Хорькова.

Президент Беларуси не забыл о футбольном матче Россия-Египет и пожелал удачи российским футболистам.

Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина началась с крепкого рукопожатия. Хорошая увертюра к началу питерских баталий, тут же заметил белорусский президент. Александр Лукашенко имея ввиду матч Россия-Египет, и заверил, что белорусы болеют за соседей.

«Будем надеяться, что все пройдет так, как российская сторона желает, и мы вас поддерживаем в этом плане», – сказал Александр Лукашенко.

Страны поддерживают друг друга и на международной арене, заявили лидеры двух стран и утвердили программу согласованных действий в области внешней политики. Также обсудили и экономические вопросы.

В приоритете для Союзного государства развитие науки и высоких технологий, уверен Владимир Путин.

«Важно стимулировать бизнес в сфере инноваций поощрять ученых и специалистов в разработках. Именно для этого учреждается премия СГ в области науки и техники», – отметил российский президент.

Александр Лукашенко напомнил, что с проекта «Союзное государство» началась интеграция на евразийском пространстве и эту площадку нужно активнее использовать для обсуждения острых союзных вопросов.

«Спорные вопросы, которые иногда возникают в белорусско-российских отношениях, традиционно будут решаться в духе взаимопонимания и компромисса. Что уже в принципе наши ведомства делают. Это еще раз было подтверждено и на моей встрече с Владимиром Владимировичем, и непосредственно в ходе прошедшего заседания Высшего госсовета», – сказал президент Александр Лукашенко.

Укреплять интеграцию успешно помогают межрегиональные связи. С Беларусью взаимодействуют 80 субъектов России, и свое сотрудничество регионы обсуждают на специальных форумах. Следующий пройдет в октябре в белорусском Могилеве, и на него Александр Лукашенко пригласил своего коллегу Владимира Путина.



Уже после переговоров в итоговом заявлении для прессы оба президента напомнили о цифрах. В прошлом году товарооборот между Беларусью и Россией вырос почти на четверть и составил 32 млрд долларов. Эту тенденцию важно сохранить и развить, а для этого надо улучшать бизнес-климат и снимать барьеры во взаимной торговле.



Напомним, у белорусов и россиян много масштабных совместных проектов в энергетике, промышленности, науке и торговле. Белорусскую АЭС строят по российским технологиям, а российский бизнес занимает первое место по инвестициям в белорусскую экономику. Владимир Путин заявил, что при желании товарооборот можно увеличить до 50 млрд долларов.