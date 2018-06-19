В эту субботу — праздник микрорайонов №15 и №16. Программа мероприятия.

16 июня 2018 года в сквере «Молодость» состоится праздник микрорайонов №15 и №16 «Мой дом, мой двор, мой город Солигорск!», посвященный 60-летию города Солигорска и Году малой родины

В программе:



10.00 – 14.00 — Мобильный передвижной центр по работе с населением — консультирование населения по различным вопросам депутатами, представителями Солигорского райисполкома, жилищно-коммунального хозяйства и других организаций.



10.00 – 14.00 — Выездная служба медицинской помощи. Жителям предоставляется возможность измерить давление, получить консультацию.



10.00 – 12.00 — Конкурс рисунков на асфальте «Я рисую Солигорск». Для всех желающих детей в возрасте до 15 лет. Мелки от организаторов. Всем участникам вручаются призы.



10.00 – 12.00 — Площадка «Пирамида добра». Мастер-класс для детей по лепке фигур из пластилина.



10.00 – 12.00 Спортивная эстафета «Стартуют все!» среди команд средних специальных учебных заведений. Приглашаем принять участие дворовые команды в составе 7 человек. Для участия обращаться к организаторам эстафеты по месту проведения.

