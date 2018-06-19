12 июня 2018
18:29
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В эту субботу - праздник микрорайонов №15 и №16. Программа мероприятия.
Автор: Эдуард Кидяев. Источник: сайт СГУПП ЖКХ "Комплекс"
16 июня 2018 года в сквере «Молодость» состоится праздник микрорайонов №15 и №16 «Мой дом, мой двор, мой город Солигорск!», посвященный 60-летию города Солигорска и Году малой родины
В программе:
10.00 – 14.00 — Мобильный передвижной центр по работе с населением — консультирование населения по различным вопросам депутатами, представителями Солигорского райисполкома, жилищно-коммунального хозяйства и других организаций.
10.00 – 14.00 — Выездная служба медицинской помощи. Жителям предоставляется возможность измерить давление, получить консультацию.
10.00 – 12.00 — Конкурс рисунков на асфальте «Я рисую Солигорск». Для всех желающих детей в возрасте до 15 лет. Мелки от организаторов. Всем участникам вручаются призы.
10.00 – 12.00 — Площадка «Пирамида добра». Мастер-класс для детей по лепке фигур из пластилина.
10.00 – 12.00 Спортивная эстафета «Стартуют все!» среди команд средних специальных учебных заведений. Приглашаем принять участие дворовые команды в составе 7 человек. Для участия обращаться к организаторам эстафеты по месту проведения.
12.00 – 13.00 — Специальная программа ГРОЧС и ОГАИ.
13.00 – 16.00 — Конкурсная программа «Реальный хозяин». Участвуют команды ЖЭС №6, клуба «Ветразь», государственного колледжа, УСП «Реммонтажстрой», ОАО «Солигорскводстрой» и сборная команда населения.
16.00 – 18.00 — Праздничная концертная программа с участием жителей. В рамках программы чествование 60-летних юбиляров, почетных граждан, долгожителей и т.д.
На протяжении праздника в сквере «Молодость» будут работать объекты торговли, развлечения для детей, бесплатный батут для маленьких жителей.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"