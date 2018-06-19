Белорусские таможенники изъяли монеты времён Римской империи

Гродненские таможенники пресекли незаконный ввоз на территорию ЕАЭС почти 3000 единиц культурных ценностей, в том числе времен Римской империи и Византии, в тайнике автомобиля. Об этом сообщается на официальном сайте Гродненской региональной таможни.

Гражданин Армении ехал через пункт пропуска «Берестовица» из Испании. Его легковой автомобиль направили на осмотр с применением инспекционно-досмотрового комплекса. Из конструктивной полости днища Mercedes таможенники извлекли почти 1000 монет и более 1700 банкнот различных государств и номиналов, карманные и наручные часы, медальоны и другое.

Эксперты установили, что почти все изъятые предметы имеют культурную ценность. Наибольшей – обладают старинные монеты и банкноты времен Римской империи и Византии. Среди раритетов были арабские дирхемы XIII века, карманные французские часы конца XIX века, европейский кошелек, мексиканский медальон и памятные медали начала XIX века.

По решению суда Октябрьского района г. Гродно незаконно перевозимый товар конфискован. Гражданин Армении привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 базовых величин.