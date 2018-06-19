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Ева Лонгория впервые стала мамой
19 июня 43-летняя актриса Ева Лонгория, известная по сериалу «Отчаянные домохозяйки», родила здорового мальчика, сообщают зарубежные СМИ.
Сын актрисы появился на свет в клинике Cedar Sinai Medical Centreв Лос-Анджелесе. Его вес составил чуть более трёх килограммов. И мама, и её ребенок чувствуют себя хорошо, в ближайшее время собираются покинуть госпиталь и отправиться домой.
Ева и её 50-летний супруг, бизнесмен Хосе Бастон уже дали имя своему сыну – Сантьяго Энрике.
Кстати, для Евы её сын стал первенцем, а Хосе – уже воспитывает троих детей от предыдущего брака с мексиканской актрисой Натальей Эсперон.
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19 июня 43-летняя актриса Ева Лонгория, известная по сериалу «Отчаянные домохозяйки», родила здорового мальчика, сообщают зарубежные СМИ.
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