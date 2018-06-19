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Пограничники Беларуси и России пресекли канал незаконной миграции

20.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Госпогранкомитет Беларуси и пограничное управление ФСБ России пресекли канал незаконной миграции, сообщает «Интерфакс». Нелегалы из Шри-Ланки пытались попасть в страны ЕС в прицепе автопоезда.

Вечером 16 июня автопоезд российской регистрации отправили в бокс углубленного досмотра в пункте пропуска «Каменный Лог». «В опломбированном полуприцепе в ходе осмотра выявлены трое нелегальных мигрантов, со слов, граждане Шри-Ланки 1990-1993 гг.р. без документов, пытавшихся таким способом незаконно выехать в страны ЕС», – пояснили в белорусском ведомстве.

Водитель автопоезда и его пассажиры задержаны. На время разбирательства их поместили в ИВС Сморгонской пограничной группы.

«МИР 24» напоминает, что в начале июня президент Александр Лукашенко заявил, что Беларусь, «находясь на ключевых транзитных путях, соединяющих Север и Юг, Европу и Азию, является надежным партнером многих государств в предупреждении и пресечении трансграничной преступности, нелегального бизнеса и других негативных процессов».



 
 
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Нелегалы из Шри-Ланки пытались попасть в страны ЕС в прицепе автопоезда.
 
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