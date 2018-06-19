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Максим Мирный и Филипп Освальд прошли во второй круг теннисного турнира в Галле
Белорус Максим Мирный и австриец Филипп Освальд одержали победу в первом круге теннисного турнира в немецком Галле.
В стартовом матче белорусско-австрийский дуэт играл против Марцина Матковского из Польши и Роберта Линдстедта из Швеции. Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:6.
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Белорус Максим Мирный и австриец Филипп Освальд одержали победу в первом круге теннисного турнира в немецком Галле.
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