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Составлен рейтинг лучших фильмов первого полугодия 2018 года
Британские критики составили рейтинг лучших фильмов, которые были выпущены за первое полугодие 2018 года. В список вошли 38 картин, сообщают зарубежные СМИ.
В топ попали супергеройские фильмы о вселенной по комиксам Marvel: «Мстители: Война бесконечности» и «Чёрная Пантера», а также мультфильмы «Тайна Коко», «Остров собак», спин-офф «Хан Соло: Звездные Войны: Истории» и фильм ужасов «Тихое место».
Также в список включён один российский фильм «Нелюбовь» (Андрея Звягинцева), который получил приз жюри на Каннском фестивале.
Критиками отмечен биографический спортивный фильм «Тоня против всех», историческая лента «Тёмные времена», а также обладатель премии «Оскар» Гильермо Дель Торо и его «Форма воды».
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Британские критики составили рейтинг лучших фильмов, которые были выпущены за первое полугодие 2018 года. В список вошли 38 картин, сообщают зарубежные СМИ.
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