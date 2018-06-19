Составлен рейтинг лучших фильмов первого полугодия 2018 года

Британские критики составили рейтинг лучших фильмов, которые были выпущены за первое полугодие 2018 года. В список вошли 38 картин, сообщают зарубежные СМИ.

В топ попали супергеройские фильмы о вселенной по комиксам Marvel: «Мстители: Война бесконечности» и «Чёрная Пантера», а также мультфильмы «Тайна Коко», «Остров собак», спин-офф «Хан Соло: Звездные Войны: Истории» и фильм ужасов «Тихое место».

Также в список включён один российский фильм «Нелюбовь» (Андрея Звягинцева), который получил приз жюри на Каннском фестивале.

Критиками отмечен биографический спортивный фильм «Тоня против всех», историческая лента «Тёмные времена», а также обладатель премии «Оскар» Гильермо Дель Торо и его «Форма воды».