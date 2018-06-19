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Юбилей у легенды: знаменитый гандбольный тренер Спартак Миронович празднуют восьмидесятилетие
Более 40 лет он возглавлял минский СКА. С клубом Миронович завоевал все главные трофеи европейского и советского гандбола.
В сборной СССР взял два золота Олимпийских игр. До сих пор Спартак Петрович Миронович в спорте: он продолжает воспитывать гандбольную смену. Сегодня в 18.00 во Дворце спорта «Уручье» начнётся церемония чествования одного из лучших тренеров в истории белорусского спорта.
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Более 40 лет он возглавлял минский СКА. С клубом Миронович завоевал все главные трофеи европейского и советского гандбола.
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