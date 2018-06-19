​Юбилей у легенды: знаменитый гандбольный тренер Спартак Миронович празднуют восьмидесятилетие

Более 40 лет он возглавлял минский СКА. С клубом Миронович завоевал все главные трофеи европейского и советского гандбола.

В сборной СССР взял два золота Олимпийских игр. До сих пор Спартак Петрович Миронович в спорте: он продолжает воспитывать гандбольную смену. Сегодня в 18.00 во Дворце спорта «Уручье» начнётся церемония чествования одного из лучших тренеров в истории белорусского спорта.