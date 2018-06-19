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Соперницы белорусских гандболисток стали известны в квалификации чемпионата мира-2019
Жеребьёвка прошла в Глазго.
Сборная Беларуси – в третьей группе. Наши соперницы – гандболистки Италии, Греции и Португалии. В финальную часть попадут победительницы групповых турниров, а также лучшая сборная из занявших вторые места. Матчи группового этапа пройдут в сентябре.
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Жеребьёвка прошла в Глазго.
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