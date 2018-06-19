

ОПАСЕНИЯ. Один из главных показателей успешности учебного заведения — процент поступления выпускников в вузы. В гимназиях он 100-процентный. Сейчас, считают опытные педагоги, этот показатель будет ниже. Фото: Виктория Капская

Гимназии Слуцка начали набирать учеников по новым правилам. Детей принимают по территориальному признаку, а не по уровню подготовки, как это было раньше. «Кур`ер» узнал, почему педагоги и некоторые родители недовольны таким подходом.

12 июня родители будущих первоклассников начали занимать очередь на подачу документов в гимназию № 1 в четыре утра. В этом году в гимназии откроют три первых класса на 70 детей, но уже в первый день родители подали в два раза больше заявлений, чем нужно.

В первую очередь в гимназию попадут дети, проживающие в микрорайоне, закреплённом за гимназией. Затем, если останутся свободные места, преимущество при приёме получат дети сотрудников гимназии и дети, чьи братья или сёстры уже учатся здесь. И только после них будут рассматривать очередников из других микрорайонов.

30-летняя Елена Петрова (имя изменено по просьбе женщины, поскольку она опасается давления на ребёнка) в этом году собиралась отдать в первый класс гимназии № 1 свою дочь Машу. Зимой она водила девочку на подготовительные занятия и была уверена, что проблем с поступлением не будет. Но весной Елена узнала, что правила приёма изменились — теперь преимущество имеют дети, проживающие рядом с гимназией, а не те, кто ходил на курсы и имеет достаточный уровень подготовки. В середине мая дочери Елены предложили пройти собеседование с психологом гимназии.

«Мы были уверены, что дочь с лёгкостью ответит на все вопросы. Поэтому результатов тестирования ожидали спокойно», — рассказала Елена. 12 июня она пришла в гимназию, чтобы написать заявление на поступление. Но ей сообщили, что Маша не прошла собеседование. Якобы она не знает цифр и у неё слабая память. Елене предложили отнести документы в обычную школу.

Елена уверена, что таким образом администрация гимназии «культурно» отказала её дочери в приёме, потому что она не подходит по территориальному признаку. Она подала документы на дочь в шестую школу, и там девочка прошла собеседование с отличным результатом. Алесь Достанко

Берут всех подряд без всякой подготовки

Некоторые педагоги тоже не в восторге от новых правил приёма, потому что раньше в гимназию детей принимали по способностям, а теперь способности ребёнка никого не интересуют. Одна из учителей гимназии № 1 на условиях анонимности рассказала, что раньше в первый класс брали только детей, прошедших тестирование, и это были отборные дети.

«Как такового тестирования в гимназии больше нет. При поступлении психолог проводит собеседование с ребёнком. Даёт логические задания, проверяет знание цифр, букв, умение читать и считать. Но даже если ребёнок ничего не знает, но соответствует территориальному признаку, мы его обязаны принять», — сказала педагог.

Другой учитель гимназии также на условиях анонимности рассказала, что педагогический состав боится ухудшения показателей гимназии по успеваемости учеников.

«С нас требуют высоких результатов. И наша работа многие годы направлена на результат, на работу с сильными учениками, которым мало стандартной школьной программы.

Сейчас, когда в гимназию пойдут дети всех уровней подготовки, развития и таланта, результаты гимназии будут ниже. Все дети разные, кто-то сильнее, кто-то слабее. В «смешанных» классах учителю придётся больше внимания отдавать слабым ученикам, а не талантливым и сильным".

Собеседница отметила, что в июле-августе учителя ожидают новую программу обучения для гимназии, которая, возможно, разъяснит, как теперь строить работу с учениками разных уровней подготовки.

Если уже учится сестра или брат

Пока не совсем понятно, как поступят с первоклас­сниками, которые не живут рядом с гимназией, но их старшие братья и сёстры уже учатся там, потому что поступили до изменения правил приёма. Получается, что их родителям придётся водить детей в разные школы. Для многих это обернётся серьёзными неудобствами.

По словам Андрея Неделько, начальника отдела образования, спорта и туризма Слуцкого рай­исполкома, детей, чьи братья и сёстры уже учатся в гимназии, будут принимать независимо от того, где они проживают.

Если ещё не подали документы

Приёмная кампания в первые классы школ и гимназий проходит с 12 июня по 28 августа. Если вы и ваш ребёнок живёте в домах, не относящихся к территории гимназии, то нести документы в гимназию № 1 бесполезно. Скорее всего, вы опоздали, потому что в первые дни приёма туда принесли больше сотни заявлений. Но можно попытать счастья в гимназии № 2. По словам Андрея Неделько, она ничуть не хуже первой гимназии.

А если вы только собираетесь нести документы в гимназии и проживаете в домах, относящихся к территориальным спискам, вашего ребёнка обязаны принять независимо от уровня подготовки.