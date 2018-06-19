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Полная программа Дня молодёжи в Слуцке
20.06.2018 — Разное | Слуцк Город
В субботу, 23 июня, Слуцк отметит День молодёжи под девизом «Слуцк – город молодых», основные мероприятия пройдут в городском парке, завершится праздник концертом на центральной площади. Программу праздника
Городской парк культуры и отдыха
12:00—14:00. Концертная поздравительная программа «На молодежной волне».
Выставки-презентации:
Работа площадки Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям «Молодежь выбирает безопасность!»:
Библиоплощадка «Книга. Молодежь. Интеллект»:
Выставка работ учащихся Слуцкой детской художественной школы искусств «Краявіды Случчыны».
Работа площадки отдела по делам молодежи Слуцкой епархии Белорусской Православной Церкви:
12:00—13:00. Квест «Quest for friends».
13:00—14:00. Конкурс живых скульптур «Застывшее мгновение».
15:00—19:00.
Отдел ЗАГС Слуцкого райисполкома
13:00—17:00. Акция «Молодежь – будущее страны».
Центральная площадь города
20:00—23:00. Праздничный концерт «БЕЛКАРТ. Тебе ближе».
Кроме этого, в течение дня случчане смогут полетать на самолётах Вильга-35А и АН-2, о месте взлёта и ценах можно узнать
Во время проведения мероприятий будет ограничена продажа спиртных напитков в радиусе 500 м от мест массовых гуляний.
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В субботу, 23 июня, Слуцк отметит День молодёжи под девизом «Слуцк – город молодых», основные мероприятия пройдут в парке. Программу праздника публикует «Слуцкий...
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