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Полная программа Дня молодёжи в Слуцке

20.06.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Полная программа Дня молодёжи в Слуцке

В субботу, 23 июня, Слуцк отметит День молодёжи под девизом «Слуцк – город молодых», основные мероприятия пройдут в городском парке, завершится праздник концертом на центральной площади. Программу праздника публикует «Слуцкий край».

Городской парк культуры и отдыха

12:0014:00. Концертная поздравительная программа «На молодежной волне».

Выставки-презентации:

  • ГУК «Слуцкий городской Центр традиционной культуры»;
  • ГУ «Слуцкий территориальный центр социального обслуживания населения»;
  • ГУО «Слуцкий центр технического и прикладного творчества учащейся молодежи».

Работа площадки Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям «Молодежь выбирает безопасность!»:

  • конкурсы;
  • викторины;
  • мастер-классы.

Библиоплощадка «Книга. Молодежь. Интеллект»:

  • буктьюбер «Книжное обозрение»;
  • выставка миниатюрных книг «Большой мир маленькой книги»;
  • библиоакция «Ловцы книг»;
  • фотозона.

Выставка работ учащихся Слуцкой детской художественной школы искусств «Краявіды Случчыны».

Работа площадки отдела по делам молодежи Слуцкой епархии Белорусской Православной Церкви:

  • аквагрим;
  • твистер;
  • батут;
  • настольные игры.

12:0013:00. Квест «Quest for friends».

13:0014:00. Конкурс живых скульптур «Застывшее мгновение».

15:0019:00. Фестиваль красок.

Отдел ЗАГС Слуцкого райисполкома

13:0017:00. Акция «Молодежь – будущее страны».

Центральная площадь города

20:0023:00. Праздничный концерт «БЕЛКАРТ. Тебе ближе».

Кроме этого, в течение дня случчане смогут полетать на самолётах Вильга-35А и АН-2, о месте взлёта и ценах можно узнать здесь.

Во время проведения мероприятий будет ограничена продажа спиртных напитков в радиусе 500 м от мест массовых гуляний. 


Slutsk-Gorod.by

 
 
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В субботу, 23 июня, Слуцк отметит День молодёжи под девизом «Слуцк – город молодых», основные мероприятия пройдут в парке. Программу праздника публикует «Слуцкий...
 
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