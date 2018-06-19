Полная программа Дня молодёжи в Слуцке





В субботу, 23 июня, Слуцк отметит День молодёжи под девизом «Слуцк – город молодых», основные мероприятия пройдут в городском парке, завершится праздник концертом на центральной площади. Программу праздника публикует «Слуцкий край».

Городской парк культуры и отдыха

12:00—14:00. Концертная поздравительная программа «На молодежной волне».

Выставки-презентации:

ГУК «Слуцкий городской Центр традиционной культуры»;

ГУ «Слуцкий территориальный центр социального обслуживания населения»;

ГУО «Слуцкий центр технического и прикладного творчества учащейся молодежи».

Работа площадки Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям «Молодежь выбирает безопасность!»:

конкурсы;

викторины;

мастер-классы.

Библиоплощадка «Книга. Молодежь. Интеллект»:

буктьюбер «Книжное обозрение»;

выставка миниатюрных книг «Большой мир маленькой книги»;

библиоакция «Ловцы книг»;

фотозона.

Выставка работ учащихся Слуцкой детской художественной школы искусств «Краявіды Случчыны».

Работа площадки отдела по делам молодежи Слуцкой епархии Белорусской Православной Церкви:

аквагрим;

твистер;

батут;

настольные игры.

12:00—13:00. Квест «Quest for friends».

13:00—14:00. Конкурс живых скульптур «Застывшее мгновение».

15:00—19:00. Фестиваль красок .

Отдел ЗАГС Слуцкого райисполкома

13:00—17:00. Акция «Молодежь – будущее страны».

Центральная площадь города

20:00—23:00. Праздничный концерт «БЕЛКАРТ. Тебе ближе».

Кроме этого, в течение дня случчане смогут полетать на самолётах Вильга-35А и АН-2, о месте взлёта и ценах можно узнать здесь .

Во время проведения мероприятий будет ограничена продажа спиртных напитков в радиусе 500 м от мест массовых гуляний.



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