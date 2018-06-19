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3-летний мальчик спрятался от сестры в стиральной машине и умер

20.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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3-летний мальчик спрятался от сестры в стиральной машине и умер

Мальчик играл с 5-летней сестрой в прятки. Когда водила девочка, малыш спрятался от нее в стиральной машине и случайно захлопнул дверцу.

Так и не найдя брата, девочка пожаловалась родителям. В стиральной машине ребенка нашел отец, мальчик находился в критическом состоянии. Его срочно госпитализировали, но спасти так и не удалось.

Несчастный случай произошел в польском городе Слупск. По факту проводится проверка, сообщает телеканал tvn24.pl.

- Родители задремали, а дети решили поиграть, – рассказал представитель прокуратуры города Слупск Петр Неребиньски.

Источник: sb.by

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Мальчик играл с 5-летней сестрой в прятки. Когда водила девочка, малыш спрятался от нее в стиральной машине и случайно захлопнул дверцу. Так и не найдя...
 
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