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У жлобинчан есть возможность принять участие в благотворительном забеге
20.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
21 июня, в день летнего солнцестояния, у жлобинчан есть прекрасная возможность принять непосредственное участие в благотворительном забеге – спортивном проекте #velcombegom, призванном помогать нуждающимся детям и детским медицинским учреждениям.
Такие мероприятия, начиная с 2015 года, проводятся ежегодно.
Участникам проекта предстоит пробежать 50 тысяч километров в общем зачёте. По результатам забега мобильный оператор перечислит ровно 50 тысяч рублей на счёт дома-интерната для детей с особенностями психофизического развития.
Жлобинчанам достаточно просто не остаться в стороне: выйти на утреннюю пробежку и сделать публикацию в соцсетях с указанием хештега #velcombegom и своего результата.
Юлия АНДРОСОВА.
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21 июня, в день летнего солнцестояния, у жлобинчан есть прекрасная возможность принять непосредственное участие в благотворительном забеге –...
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