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Уровень воды в реке Днепр ежедневно падает...
20.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
В настоящее время на реках Гомельской области, в том числе и на Жлобинщине, наблюдается спад уровней воды с суточной интенсивностью 1–8 см.
На Днепре у Жлобина, Лоева, Речицы, на Березине у Светлогорска, а также на Соже у Гомеля он опустился ниже отметок в среднем на полметра.
Именно жаркая погода и дефицит осадков стали причинами опасного гидрологического явления.
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В настоящее время на реках Гомельской области, в том числе и на Жлобинщине, наблюдается спад уровней воды с суточной интенсивностью 1–8 см. На Днепре у...
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