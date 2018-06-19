Уровень воды в реке Днепр ежедневно падает...

В настоящее время на реках Гомельской области, в том числе и на Жлобинщине, наблюдается спад уровней воды с суточной интенсивностью 1–8 см.

На Днепре у Жлобина, Лоева, Речицы, на Березине у Светлогорска, а также на Соже у Гомеля он опустился ниже отметок в среднем на полметра.

Именно жаркая погода и дефицит осадков стали причинами опасного гидрологического явления.

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