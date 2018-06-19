23 июня – «Мелодии Крутогорья-2018»

Не пропусти концертную программу конкурса молодых исполнителей эстрадной песни «Мелодии Крутогорья-2018».

Знаменитые хиты, популярные композиции белорусских и зарубежных авторов прозвучат 23 июня на сцене Дзержинского городского Дома культуры, где состоится финал общерайонного конкурса молодых исполнителей эстрадной песни «Мелодии Крутогорья-2018».

Пятнадцать конкурсантов выступят вэтом творческом состязании, представив на суд компетентного жюри по два разнохарактерныхномера. Победители будут определены по многим критериям: вокальные данные, артистизм, сценическая культура, и постановка номера.

Приглашаем жителей и гостей Дзержинского района на этот яркий праздник музыки, молодости и певческого таланта.

Начало программы – в 16.00. Цена билета – 2 руб.



