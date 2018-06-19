На трассе М1 житель Лиды на грузовике попал в ДТП со смертельным исходом





Cегодня около 6 часов утра возле деревни Лобаны на трассе М1 лоб в лоб столкнулись грузовой автомобиль DAF и легковушка Peugeot. 42-летний водитель грузовика, житель Лиды, не пострадал.

Госавтоинспекторам он пояснил, что увидел, как на полосу встречного движения неожиданно выскочила легковая машина. Он резко затормозил, однако избежать столкновения не смог.

Что же касается двух человек, ехавших в Peugeot, то после удара они оказались заблокированными в салоне. Пассажирку, 68-летнюю пенсионерку, проживающую в Дубровно, работники МЧС освободили из покореженной груды металла и с травмами различной степени тяжести передали бригаде скорой медицинской помощи. Она госпитализирована в Дубровенскую ЦРБ. А вот водитель Peugeot, ее 41-летний сын, по словам официального представителя управления Следственного комитета по Витебской области Светланы Сахаровой, скончался на месте аварии.

Разбирательство по факту ДТП проводит отдел ГАИ Дубровенского РОВД, сообщает «СБ-Беларусь сегодня» .



