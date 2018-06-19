Вот такой импортозамещающий проект! Завод по производству мяса индейки построили, но птицу на убой все еще завозят из Литвы





В Гродненской области отмечаются недостатки в работе по импортозамещению. Об этом сегодня журналистам сообщил первый заместитель председателя Комитета государственного контроля Гродненской области Александр Садовничий.

На коллегии КГК Гродненской области были рассмотрены результаты контроля за принимаемыми мерами по импортозамещению и сокращению импорта.

«Импортозамещение — одна из составляющих экономической безопасности государства. Это, уверен, понимает любой руководитель. Однако рассмотреть этот вопрос на коллегии нас заставил анализ статистических данных. В частности, увеличение доли региона в общем по республике импорте товаров, да и в целом в области 2017 году, например, темп роста импорта превысил темп роста экспорта», — отметил Александр Садовничий.

Он подчеркнул, что не всеми организациями региона выполняются запланированные в соответствии с программами действий по импортозамещению объемы производства и экспорта продукции.

«Среди причин есть не только объективные, но и субъективные. В том числе и недоработки на местах, отсутствие инициативы, стремления расширить ассортимент хорошо зарекомендовавшей себя продукции», — сказал Александр Садовничий.

Многие крупные проекты в регионе реализуются без надлежащей их проработки. Например, загрузка импортной линии по производству модифицированного крахмала на одном из предприятий в 2014-2016 годах не превышала 7%.

Между тем ввоз подобной продукции из-за рубежа существенно возрос. В Лидском районе реализован импортозамещающий проект по производству мяса индейки, однако птицу на убой пока еще завозят из Литвы. Не полностью загружены и мощности линии по производству макаронных изделий предприятия в Лиде. Проект изначально был направлен на импортозамещение. Однако значительно возрос ввоз макаронных изделий. В отдельных случаях высок уровень импортной составляющей в производимой продукции. Кроме того, из-за неприятия действенных мер по сбору в регионе макулатуры один из производителей вынужден был закупать ее дополнительно за рубежом.

«К сожалению, не все мероприятия по импортозамещению эффективны, имеются просчеты на этапе их планирования и реализации. Необходимо заранее изучать все плюсы и минуты, а не просто хвататься за инвестпроект, который в итоге не окупается и не достигает своей цели», — отметил Александр Садовничий.

По его словам, резервы для сокращения импорта в регионе есть. В связи с этим на коллегии КГК озвучены предложения по повышению эффективности реализуемых в этом направлении мероприятий, пишет БелТА .