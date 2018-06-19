3 место в республиканском конкурсе профессионального мастерства заняла сортировщица ОАО «Мстиславльлён» Татьяна Богдевич





В рамках проведения республиканского совещания по вопросам развития льняной отрасли на базе открытого акционерного общества «Кореличи-лён» состоялся республиканский конкурс профессионального мастерства. Свои навыки и умения демонстрировали 20 сортировщиц длинного льноволокна из крупнейших льнозаводов нашей республики. ОАО «Мстиславльлён» представляла Татьяна Богдевич.

Основными критериями, по которым жюри определяло победителя, — однородность льноволокна по цвету, чистоте и длине. Каждая конкурсантка стремилась сортировать волокно не только качественно, но и быстро.





Работа оценивалась по бальной системе. Третью позицию по набранным баллам заняла представительница нашего района.

В результате копилка достижений работников ОАО «Мстиславльлён» пополнилась ещё одним дипломом.

— Время, отведённое на работу, было ограничено, — рассказывает Татьяна Алексеевна. — Необходимо было за 15 минут провести сортировку 30 килограммов льноволокна. Для меня эта работа привычная, ведь за трудовую смену сортирую до 500 килограммов.

Вся трудовая биография Татьяны Богдевич связана с ОАО «Мстиславльлён». Здесь женщина работает почти 30 лет. Сегодня можно говорить о семейной династии, так как на льнозаводе до выхода на заслуженный отдых трудилась и её мама Лидия Соловьёва. Здесь слесарем работает и муж Виктор.

Конкурс, по словам Татьяны Алексеевны, стал прекрасной возможностью перенять опыт и взять что-то новое для себя, пообщаться с коллегами. Ведь у каждой сортировщицы есть свои секреты и подходы в выполнении работы.

Побеждать приятно, понимаешь, что вносишь своим трудом и победами лепту в историю родного предприятия.