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Красавицы на чемпионате мира по футболу в подборке снимков из Instagram
20 июня в России проходит 7-й игровой день чемпионата мира по футболу 2018 года. Одно из главных спортивных событий года — хороший сюжет для публикации в соцсетях.
SPORT.TUT.BY собрал в галерею снимки ярких девушек из Instagram на стадионах и в фан-зонах первенства мира. В компании таких красавиц даже матч Швеция — Южная Корея, в котором единственный гол
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SPORT.TUT.BY собрал в галерею снимки ярких девушек из Instagram на стадионах и в фан-зонах первенства мира. В компании таких красавиц даже матч Швеция - Южная Корея, в котором...
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