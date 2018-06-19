Красавицы на чемпионате мира по футболу в подборке снимков из Instagram

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20 июня в России проходит 7-й игровой день чемпионата мира по футболу 2018 года. Одно из главных спортивных событий года — хороший сюжет для публикации в соцсетях.

SPORT.TUT.BY собрал в галерею снимки ярких девушек из Instagram на стадионах и в фан-зонах первенства мира. В компании таких красавиц даже матч Швеция — Южная Корея, в котором единственный гол шведы провели с пенальти , не будет казаться таким унылым.



Фото: instagram.com/olakot_



Фото: instagram.com/yulianna_ys



Фото: instagram.com/alenakola



Фото: instagram.com/julianadiaz45



Фото: instagram.com/nu_guu



Фото: instagram.com/katalinas_t



Фото: instagram.com/mrs.prom



Фото: instagram.com/dashakapofficial



Фото: instagram.com/wafa_ezzedine01



Фото: instagram.com/anabellmur



Фото: instagram.com/imaorin



Фото: instagram.com/vivien.hin



Фото: instagram.com/ekaterina_poroykova



Фото: instagram.com/idunu

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