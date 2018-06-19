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Красавицы на чемпионате мира по футболу в подборке снимков из Instagram

20.06.2018 16:58 — Разное | Tut.by  
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20 июня в России проходит 7-й игровой день чемпионата мира по футболу 2018 года. Одно из главных спортивных событий года хороший сюжет для публикации в соцсетях.

SPORT.TUT.BY собрал в галерею снимки ярких девушек из Instagram на стадионах и в фан-зонах первенства мира. В компании таких красавиц даже матч Швеция — Южная Корея, в котором единственный гол шведы провели с пенальти, не будет казаться таким унылым.


Фото: instagram.com/olakot_

Фото: instagram.com/yulianna_ys

Фото: instagram.com/alenakola

Фото: instagram.com/julianadiaz45

Фото: instagram.com/nu_guu

Фото: instagram.com/katalinas_t

Фото: instagram.com/mrs.prom

Фото: instagram.com/dashakapofficial

Фото: instagram.com/wafa_ezzedine01

Фото: instagram.com/anabellmur

Фото: instagram.com/imaorin

Фото: instagram.com/vivien.hin

Фото: instagram.com/ekaterina_poroykova

Фото: instagram.com/idunu

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SPORT.TUT.BY собрал в галерею снимки ярких девушек из Instagram на стадионах и в фан-зонах первенства мира. В компании таких красавиц даже матч Швеция - Южная Корея, в котором...
 
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