Вода в некоторых реках Европы загрязнена кокаином - из-за этого рыбы ведут себя странно

Угри подвержены воздействию низкой концентрации кокаина в речной воде, и это может нарушить их циклы миграции и воспроизведения. Научная работа об этом опубликована в журнале Science of the Total Environment, кратко об исследовании рассказывает издание New Scientist .



Речной угорь. Изображение: europa.eu

Реки и другие водоемы часто содержат низкий уровень активных веществ — как лекарств, так и наркотиков. Одно из них — кокаин. Скорее всего, это вещество оказывается там не из-за паникующих торговцев, выбрасывающих товар. Кокаин выделяется с мочой людей, которые его принимают, в итоге наркотик добирается до речной воды.

К примеру, в реку По — самую большую реку Италии — каждый день со сточными водами попадает около 4 килограммов кокаина. В британской Темзе уровень загрязнения еще выше .

Сейчас итальянские ученые изучают влияние кокаина на речного угря. Ранее они установили, что это вещество накапливается в мясе рыбы, а также влияет на ее кожу и гормональный фон. В новой работе они изучили поведение угрей.

Для этого 150 угрей поместили в бассейны. Некоторые бассейны содержали низкую «экологическую» концентрацию кокаина — 20 нанограмм на литр, в остальных была чистая водопроводная вода. Угри провели в этих бассейнах по 50 дней.

Выяснилось, что угри из «кокаинового» бассейна были гиперактивными и плавали заметно быстрее, чем рыбы контрольной группы. Это повлияло на их скелетные мышцы, которые отвечают за плавание: сами мышцы опухли, а некоторые волокна разрушились. Эти травмы не проходили даже у тех рыб, которым дали восстановиться в чистой воде на протяжении 3 или 10 дней.

Европейские угри известны своими путешествиями. Эти рыбы преодолевают по несколько тысяч километров, чтобы попасть на нерест в теплую воду Саргассова моря. Итальянские исследователи считают, что наличие кокаина в воде меняет поведение угрей, повреждает их мышцы и может помешать совершить длительное путешествие и оставить потомство. Сейчас этот вид имеет статус «на грани исчезновения».