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ГАИ рассказала, как будет организовано движение в Ветке в субботу

20.06.2018 — Разное | Новости Ветки  
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ГАИ рассказала, как будет организовано движение в Ветке в субботу

Отделение ГАИ Ветковского РОВД информирует, что 23 июня на Красной площади будет проходить мероприятие «Родина — в сердце моём!». В целях безопасности на Красной площади со стороны прокуратуры и бара «Московский», а также ул. Громыко со стороны бара «Пиццерия» и магазина «Родны кут» будет перекрыто движение транспортных средств.

В период времени с 10.00 до 12.00 движение будет перекрыто также по ул. Октябрьской.

ОГАИ ОВД обращается к владельцам транспортных средств заранее планировать свой маршрут. Во избежание заторов на улицах города рекомендуем владельцам транспортных средств не оставлять автомобили на проезжей части дороги. Для временного пребывания транспортных средств оборудованы стоянки на улицах Фабричная, Луначарского, Батракова. В помощь водителям будут установлены указатели направления стоянок.

 
 
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Отделение ГАИ Ветковского РОВД информирует, что 23 июня на Красной площади будет проходить мероприятие «Родина — в сердце моём!». В целях безопасности на...
 
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