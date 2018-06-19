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ЧМ-2018: Роналду принёс португальцам минимальную победу над Марокко
В первой игре второго тура в группе В сборная Португалии минимально одолела марроканцев. На 4-й минуте победный мяч после розыгрыша углового провёл Криштиану Роналду.
В дальнейшем команда с севера Африки пыталась отыграться и организовывала неплохие атаки, но распечатать вратаря чемпионов Европы Руй Патрисиу так и не сумела, потерпев второе кряду поражение со счётом 0:1. Шансов на выход в плей-офф у Марокко теперь нет.
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В первой игре второго тура группы В сборная Португалии минимально одолела марроканцев. На 4-й минуте победный мяч после розыгрыша углового провёл Криштиану...
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