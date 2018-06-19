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Запрещенный к продаже российский сыр обнаружили в Бресте
20.06.2018 17:12 — Разное | Виртуальный Брест
Госстандарт в торговых объектах Бреста обнаружил продукцию, запрещенной к ввозу в Беларусь с марта прошлого года по предписанию главного госинспектора по надзору за соблюдением технических регламентов.
Это сыр плавленый колбасный «Янтарный» копченый массовой долей жира в сухом веществе 40 %, изготовленный Товариществом на вере «Сыр Стародубский» (Россия).
Продукт не соответствует определениям «сыр»/ «молочный продукт» Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции», согласно которым использование немолочного жира не допускается.
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Госстандарт в торговых объектах Бреста обнаружил продукцию, запрещенной к ввозу в Беларусь с марта прошлого года по предписанию главного госинспектора по надзору...
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