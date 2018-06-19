Запрещенный к продаже российский сыр обнаружили в Бресте

Госстандарт в торговых объектах Бреста обнаружил продукцию, запрещенной к ввозу в Беларусь с марта прошлого года по предписанию главного госинспектора по надзору за соблюдением технических регламентов.



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Это сыр плавленый колбасный «Янтарный» копченый массовой долей жира в сухом веществе 40 %, изготовленный Товариществом на вере «Сыр Стародубский» (Россия).

Продукт не соответствует определениям «сыр»/ «молочный продукт» Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции», согласно которым использование немолочного жира не допускается.



По результатам надзорных мероприятий приняты меры в соответствии с законодательством, в том числе привлечение к административной ответственности за невыполнение предписания главного госинспектора по надзору за соблюдением технических регламентов.