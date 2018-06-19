﻿ Более 40 новых комбайнов пополнят парк зерноуборочной техники Брестской области. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Более 40 новых комбайнов пополнят парк зерноуборочной техники Брестской области

20.06.2018 17:12 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Более 40 новых комбайнов пополнят в этом году парк зерноуборочной техники Брестской области, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела механизации комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Виктор Денисюк.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56580.php

Более 40 новых комбайнов пополнят парк зерноуборочной техники Брестской области

До начала массовой уборки зерновых в регион планируется поставить 41 комбайн.

Новая зерноуборочная техника ОАО "Гомсельмаш" поступит на условиях лизинга в хозяйства Барановичского, Брестского, Каменецкого, Кобринского, Лунинецкого, Малоритского, Пинского, Пружанского и Столинского районов. В основном это будут высокопроизводительные КЗС-1218 "Палессе GS12". "Новые комбайны уже поступают в сельхозорганизации. Планируем, что до конца месяца получим всю технику", - сказал Виктор Денисюк.

Всего в уборочной кампании в области планируется задействовать 1480 зерноуборочных комбайнов. Предварительно нагрузка на один комбайн в среднем составляет 245 га. На сегодня готовность зерноуборочной техники - 90%. К приемке зерна готовится также зерносушильное хозяйство. В области насчитывается 461 зерносушильный комплекс.

Между тем в связи с засушливой погодой в ряде хозяйств зерноуборочные комбайны уже вышли в поле. В регионе завершается уборка озимой сурепицы - при урожайности 12,7 ц/га намолочено почти 1,5 тыс. т маслосемян. Также аграрии выборочно приступили к уборке поврежденных от засухи посевов озимого ячменя. Подгоревшие зерновые убраны на 79 га, намолочена 191 т зерна. Планируется, что через 7-10 дней уборка озимых ячменя и рапса начнется повсеместно.

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Более 40 новых комбайнов пополнят в этом году парк зерноуборочной техники Брестской области, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела механизации комитета...
 
Новости дня
Новости разные
 
Невероятно, но факт. Наиболее значимые достижения белорусской науки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Поставский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика