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С 23 июня закрывают поворот на Сикорского. Автобус №10 будет следовать по ул. Пионерской
20.06.2018 17:12 — Разное | Виртуальный Брест
В связи с запрещением движения транспортных средств по ул. Сикорского с 23.06.2018 г. городской автобусный маршрут №10 будет временно следовать в объезд по ул. Московская - Пионерская в прямом и обратном направлениях, сообщили порталу
По предварительной информации, ДСУ-15 проводит работы по обустройству подъема на Кобринский мост. Т.е. движение будет запрещено только ближе к мосту, предварительно до 10 августа.
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В связи с запрещением движения транспортных средств по ул. Сикорского с 23.06.2018 г. городской автобусный маршрут №10 будет временно следовать в объезд по ул....
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