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На футбольном поле в Ружанах разместили цирк-шапито: вбиты железные колья, борозды от МАЗов

20.06.2018 17:12 — Разное | Виртуальный Брест  
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Вот такое эмоциональное сообщение появилось в сообществе ВКонтакте футбольного клуба "Честер" в связи с приездом цирка-шапито в городской посёлок Ружаны Пружанского района Брестской области и размещением его на территории футбольного поля:


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56575.php

На футбольном поле в Ружанах разместили цирк-шапито: вбиты железные колья, борозды от МАЗов

"Цирк на футбольном поле..., а ещё зоопарк, зверинец и стоянка на праздники... И всё это в прямом смысле слова, без кавычек. В 2006 году за деньги местных энтузиастов поле было приведено в приемлемый вид, хоть не Stade de France, но играть имелась возможность. В 2007 году к открытию нового поля состоялся турнир с участием команд из 4 городов. Местная команда побеждала в районных соревнования 4 года подряд, в Кубках Брестской области участвовала, в 2011 в Чемпионате Брестской области, одолев такие футбольные города как Барановичи и Белоозёрск - на Ружанском стадионе!!!!!! Постепенно, как вера в коммунизм, со стадиона исчезали ограждения, оставив о себе напоминания в виде бетонных истуканов, и лавочки...А уже в 2013 году ФК "Ружаны" победили в розыгрыше Кубка Брестской области и стали третьими на Кубке РБ среди любителей. Затем в 1/64 Кубка РБ одолели Неман (Мосты) из 2 лиги - эти все победы команда одержала имея в стартовом составе 70% местных игроков из посёлка, однако виктории случились на полях соперника, так как Ружанский городской стадион уже походил на территорию из Зоны Отчуждения... То на Дожинки, то на поминки, то к очередному полнолунию обещали нам привести поле в порядок. Усилия были беспрецендентными:
1. Зоопарк во время таяния снега и превращения земли в грязевую кашу, но МАЗы (к чести нашего автопрома ) легко с ней справились, оставив лишь небольшие 10 сантиметровые следы победы над бездорожьем - это для непредсказуемости в игре.
2. Цирк с его метровыми кольями в земле, будто гвоздями в крышку гроба Ружанского городского стадиона - это для устрашения соперника!!!!
Вот и скитаются ружанские команды по разным городам, не имея возможности играть при своих болельщиках....
ФК "Честер" искренне не понимает людей, которые смеются над белорусским футболом, ведь с детства все приучены, что на футбольном поле должен твориться цирк, а не футбольное действие!!!!!!"


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56575.php

На футбольном поле в Ружанах разместили цирк-шапито: вбиты железные колья, борозды от МАЗов


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56575.php

На футбольном поле в Ружанах разместили цирк-шапито: вбиты железные колья, борозды от МАЗов


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56575.php

На футбольном поле в Ружанах разместили цирк-шапито: вбиты железные колья, борозды от МАЗов


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56575.php

На футбольном поле в Ружанах разместили цирк-шапито: вбиты железные колья, борозды от МАЗов


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56575.php

На футбольном поле в Ружанах разместили цирк-шапито: вбиты железные колья, борозды от МАЗов


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56575.php

На футбольном поле в Ружанах разместили цирк-шапито: вбиты железные колья, борозды от МАЗов


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56575.php

На футбольном поле в Ружанах разместили цирк-шапито: вбиты железные колья, борозды от МАЗов


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56575.php

На футбольном поле в Ружанах разместили цирк-шапито: вбиты железные колья, борозды от МАЗов

 
 
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Вот такое эмоциональное сообщение появилось в сообществе ВКонтакте футбольного клуба "Честер" в связи с приездом цирка-шапито в городской посёлок Ружаны...
 
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