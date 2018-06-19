На футбольном поле в Ружанах разместили цирк-шапито: вбиты железные колья, борозды от МАЗов

Вот такое эмоциональное сообщение появилось в сообществе ВКонтакте футбольного клуба "Честер" в связи с приездом цирка-шапито в городской посёлок Ружаны Пружанского района Брестской области и размещением его на территории футбольного поля:



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56575.php

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"Цирк на футбольном поле..., а ещё зоопарк, зверинец и стоянка на праздники... И всё это в прямом смысле слова, без кавычек. В 2006 году за деньги местных энтузиастов поле было приведено в приемлемый вид, хоть не Stade de France, но играть имелась возможность. В 2007 году к открытию нового поля состоялся турнир с участием команд из 4 городов. Местная команда побеждала в районных соревнования 4 года подряд, в Кубках Брестской области участвовала, в 2011 в Чемпионате Брестской области, одолев такие футбольные города как Барановичи и Белоозёрск - на Ружанском стадионе!!!!!! Постепенно, как вера в коммунизм, со стадиона исчезали ограждения, оставив о себе напоминания в виде бетонных истуканов, и лавочки...А уже в 2013 году ФК "Ружаны" победили в розыгрыше Кубка Брестской области и стали третьими на Кубке РБ среди любителей. Затем в 1/64 Кубка РБ одолели Неман (Мосты) из 2 лиги - эти все победы команда одержала имея в стартовом составе 70% местных игроков из посёлка, однако виктории случились на полях соперника, так как Ружанский городской стадион уже походил на территорию из Зоны Отчуждения... То на Дожинки, то на поминки, то к очередному полнолунию обещали нам привести поле в порядок. Усилия были беспрецендентными:

1. Зоопарк во время таяния снега и превращения земли в грязевую кашу, но МАЗы (к чести нашего автопрома ) легко с ней справились, оставив лишь небольшие 10 сантиметровые следы победы над бездорожьем - это для непредсказуемости в игре.

2. Цирк с его метровыми кольями в земле, будто гвоздями в крышку гроба Ружанского городского стадиона - это для устрашения соперника!!!!

Вот и скитаются ружанские команды по разным городам, не имея возможности играть при своих болельщиках....

ФК "Честер" искренне не понимает людей, которые смеются над белорусским футболом, ведь с детства все приучены, что на футбольном поле должен твориться цирк, а не футбольное действие!!!!!!"



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56575.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56575.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56575.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56575.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56575.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56575.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56575.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56575.php

Читать полностью в источнике с фото:



