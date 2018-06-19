«Неповторимые каникулы!» в летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием «Калейдоскоп»

Весело, задорно, с большим уважением и любовью к детям организована работа в летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием «Калейдоскоп», при ГУО «Жабинковским центре творчества для детей и молодежи».



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Почему с уважением, потому что директор лагеря Скрипка Е.К. и педагог-организатор Гарбуз Ю.П. подготовили такой интересный план работы, что детям ни минуточки нет для того, чтобы грустить.

Начнем с того, что в лагере даже есть свой флаг, придуманный директором лагеря, созданный педагогам С.А.Постниковой и дети, которые ходят питаться в столовую средней школы №3, находящуюся недалеко, гордо несут это знамя. Девиз лагеря «Калейдоскоп: радости -море, а грусти - стоп!».

Скрипкой Еленой Константиновной, твореским, инициативным и небезразличным директором лагеря «Калейдоскоп», очень хорошо налажена работа с воспитанниками и их родителями, которые дружно включились в работу лагеря. С помощью родителей организована экскурсия в Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина, где ребята посетили биологический музей и выставку камней.



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В суботу, 16 июня, папа Ильи и Полины Быковых, который коллекционирует ретроавтомобили, устроил для ребят показ своей техники, и этот субботний показ совпал со «сказочным днем», который проводился именно в этот день. Придуманный сказочный день, когда все должны переодеться в сказочные костюмы, включая директора лагеря, и переодеться ни на час, а на целый день.

Представляете себе такую картину, когда взрослые вместе с детьми идут по городу в таком виде. Машины сигналят, прохожие просят разрешения сфотографироваться с воспитанниками, получается красивый маленький карнавал, неповторимый взрыв эмоций, а для ребят незабываемый момент в их жизни.

В рамках Года малой Родины провели очень интересную и познавательную экскурсию по городу с историком А.Р.Бензеруком.

Встретились с старшим инспектором Жабинковского отделения ГАИ, провели встречу с сотрудниками РОЧС.

Съездили в деревню Щебрин на конеферму. Покормили, привезенными с собой яблоками умных лошадей, увидели, как надо ухаживать за ними. Посмотрели на удалые казацкие скачки с саблей и получили столько позитива от увиденного, что даже многим ребятам захотелось заниматься конным спортом.

А еще ребята с удовольствием посмотрели выступление каратистов под руководством тренера Журомского В.В., обладателя черного пояса. Уверены, что в сентябре появится еще одна группа у тренера.

Танцы, флэшмобы, ритмические игры очень задорно заниматься в объединении «Веселые ритмы». А ежедневные занятия в объединениях «Флористика», «Золотая соломка», «Послушные узелки» помогают развивать творческие способности воспитанников, выставка работ с каждым днем становится все больше и больше. Только в конце смены все сделанное каждый отнесет домой.

А сколько уже игровых программ провели, и «Солнечное настроение», и «Спортивно-оздоровительные забеги», и даже «День картошки», а сколько еще всего впереди.