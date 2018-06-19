﻿ «Неповторимые каникулы!» в летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием «Калейдоскоп» . 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Неповторимые каникулы!» в летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием «Калейдоскоп»

20.06.2018 17:12 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Весело, задорно, с большим уважением и любовью к детям организована работа в летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием «Калейдоскоп», при ГУО «Жабинковским центре творчества для детей и молодежи».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56574.php

«Неповторимые каникулы!» в летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием «Калейдоскоп»

Почему с уважением, потому что директор лагеря Скрипка Е.К. и педагог-организатор Гарбуз Ю.П. подготовили такой интересный план работы, что детям ни минуточки нет для того, чтобы грустить.

Начнем с того, что в лагере даже есть свой флаг, придуманный директором лагеря, созданный педагогам С.А.Постниковой и дети, которые ходят питаться в столовую средней школы №3, находящуюся недалеко, гордо несут это знамя. Девиз лагеря «Калейдоскоп: радости -море, а грусти - стоп!».

Скрипкой Еленой Константиновной, твореским, инициативным и небезразличным директором лагеря «Калейдоскоп», очень хорошо налажена работа с воспитанниками и их родителями, которые дружно включились в работу лагеря. С помощью родителей организована экскурсия в Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина, где ребята посетили биологический музей и выставку камней.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56574.php

«Неповторимые каникулы!» в летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием «Калейдоскоп»

В суботу, 16 июня, папа Ильи и Полины Быковых, который коллекционирует ретроавтомобили, устроил для ребят показ своей техники, и этот субботний показ совпал со «сказочным днем», который проводился именно в этот день. Придуманный сказочный день, когда все должны переодеться в сказочные костюмы, включая директора лагеря, и переодеться ни на час, а на целый день.

Представляете себе такую картину, когда взрослые вместе с детьми идут по городу в таком виде. Машины сигналят, прохожие просят разрешения сфотографироваться с воспитанниками, получается красивый маленький карнавал, неповторимый взрыв эмоций, а для ребят незабываемый момент в их  жизни.

В рамках Года малой Родины провели очень интересную и познавательную экскурсию по городу с историком А.Р.Бензеруком.

Встретились с старшим инспектором Жабинковского отделения ГАИ, провели встречу с сотрудниками РОЧС.

Съездили в деревню Щебрин на конеферму. Покормили, привезенными с собой яблоками умных лошадей, увидели, как надо ухаживать за ними. Посмотрели на удалые казацкие скачки с саблей и получили столько позитива от  увиденного, что даже многим ребятам захотелось заниматься конным спортом.

А еще ребята с удовольствием посмотрели выступление каратистов под руководством тренера Журомского В.В., обладателя черного пояса. Уверены, что в сентябре появится еще одна группа у тренера.

Танцы, флэшмобы, ритмические игры очень задорно заниматься в объединении «Веселые ритмы». А ежедневные занятия в объединениях «Флористика», «Золотая соломка», «Послушные узелки» помогают развивать творческие способности воспитанников, выставка работ с каждым днем становится все больше и больше. Только в конце смены все сделанное каждый отнесет домой.

А сколько уже игровых программ провели, и «Солнечное настроение», и «Спортивно-оздоровительные забеги», и даже «День картошки», а сколько еще всего впереди.

 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Весело, задорно, с большим уважением и любовью к детям организована работа в летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием «Калейдоскоп», при ГУО ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Невероятно, но факт. Наиболее значимые достижения белорусской науки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Поставский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика