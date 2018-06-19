Работа автобусов 21 и 22 июня 2018 г. в городе Бресте

22.06.2018 г. в Крепость будут следовать маршруты:



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№1 – ЦГБ (в 2:00) – Стафеева – Гродненская – Орловская – Партизанский проспект – Московская – проспект Машерова – К. Маркса – Орджоникидзе – Героев Обороны Брестской Крепости – Зубачева – Крепость.

№2 – ЦГБ (в 2:00) – Стафеева –– Московская – Гаврилова – Ленинградская – Партизанский проспект – Я. Купалы – Пионерская – Пушкинская – Бульвар Космонавтов – Мицкевича – К. Маркса – Орджоникидзе – Героев Обороны Брестской Крепости – Зубачева – Крепость.

№3 – ЦГБ (в 2:00) – Стафеева –– Московская – Пр-кт Республики – Суворова – Волгоградская – Луцкая – 28 Июля – Суворова – Южный – Сябровская – Краснознаменная – Сальникова – Махновича – Варшавское шоссе – Крепость.

№4 – Катин бор (в 2:00) –Дубровская – Белорусская – Л-та Рябцева – Матросова – Брестских дивизий – путепровод – Героев Обороны Брестской Крепости – Зубачева – Крепость.

№5 – Агротранс (в 2:00) – Смирнова – Речицкая – Адамковская – Веселая – Матросова – Брестских дивизий – путепровод – Героев Обороны Брестской Крепости – Зубачева – Крепость.

№6 – ППВ (в 2:00) – Красногвардейская – Республиканская – путепровод – Героев Обороны Брестской Крепости – Зубачева – Крепость.

№7 – Д.п. «Южный городок» (в 2:30) – Сябровская – Рябиновая – Вульковская – Колесника – Сальникова – Махновича – Б. Шевченко – Б. Космонавтов – Орджоникидзе – Героев Обороны Брестской Крепости – Зубачева – Крепость.

Для вывоза участников мероприятий с Крепости 22.06.2018 г. будет увеличено количество рейсов по маршрутам №5 и №17:

МАРШРУТ № 5

Газоаппарат 5:49 6:29 6:40 6:51 6:59 7:08 7:24 7:34 7:44 7:55 8:11 8:20 8:36 9:03 9:23 9:47 10:30 10:44 11:28 12:12 12:56 13:40 14:24 14:53 15:15 15:37 15:59 16:21 16:43 17:05 17:27 17:49 18:11 18:33 18:55 20:10 20:52 21:34 22:16

Брест Западный 6:08 6:16 6:32 6:48 6:59 7:10 7:20 7:30 7:46 7:55 8:05 8:14 8:32 8:40 9:00 9:24 9:44 10:08 10:51 11:05 11:49 12:33 13:17 14:01 14:45 15:14 15:36 15:58 16:20 16:42 17:04 17:26 17:48 18:10 18:32 18:54 19:16 20:30 21:12 21:54 22:35

МАРШРУТ № 17

Автобусный парк 5:27 6:36 7:00 7:21 7:44 8:54 10:50 11:56 13:00 14:05 15:18 16:24 17:35 19:35 20:42 21:48 23:06

Брест Западный 5:55 6:24 6:42 7:09 7:38 8:00 8:20 9:28 11:22 12:27 13:32 14:37 15:50 17:01 18:09 20:07 21:15 22:20 23:35

21.06.2018 г. с 17:00 до 20:00 в связи с запрещением движения по ул. Гоголя:

Маршрут №5 будет следовать по ул. Мицкевича – К. Маркса – Орджоникидзе – Героев Обороны Брестской Крепости в прямом и обратном направлениях.

Маршрут №41 будет следовать по ул. Зубачева – Героев Обороны Брестской Крепости – Путепровод в прямом и обратном направлениях.

С 22:00 21.06.2018 г. до 07:00 22.06.2018 г. в связи с запрещением движения по ул. Зубачева и ул. Гоголя:

Маршрут №17 будет следовать по Пр. Машерова – ул. Ленина – Гоголя – Фомина – Героев обороны Брестской Крепости в прямом и обратном направлениях.

Маршрут №41 будет следовать по ул. Сальникова – Махновича – Б. Шевченко – Пр. Машерова – ул. Ленина в прямом и обратном направлениях.