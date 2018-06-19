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Сборная Марокко, проведя почти весь матч в атаках, проиграла Португалии и не вышла в плей-офф ЧМ
Футболисты сборной Португалии 20 июня в Москве обыграли команду Марокко во 2-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу в России.
Уже на 5-й минуте оставленный без присмотра Криштиану Роналду после подачи углового открыл счет и с 4 голами вырвался в единоличные лидеры снайперской гонки нынешнего мундиаля.
Прижатые к стенке марокканцы, которые потерпели обидное поражение от иранцев в концовке стартовой встречи, сразу же пошли вперед и в неустанных атаках провели большую часть поединка против полномочных чемпионов Европы португальцев.
Африканцы создали множество моментов для взятия ворот, но так и не сумели распечатать голкипера Руйя Патрисиу.
Потерпев второе поражение кряду, сборная Марокко потеряла шансы на выход в плей-офф. В заключительном туре африканцам предстоит поединок против Испании, которая сегодня в 21.00 в Казани сыграет с Ираном.
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Футболисты сборной Португалии 20 июня в Москве обыграли команду Марокко во 2-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу в России.
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