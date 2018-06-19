﻿ Сборная Марокко, проведя почти весь матч в атаках, проиграла Португалии и не вышла в плей-офф ЧМ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сборная Марокко, проведя почти весь матч в атаках, проиграла Португалии и не вышла в плей-офф ЧМ

20.06.2018 17:07 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A
Партнер проекта

Футболисты сборной Португалии 20 июня в Москве обыграли команду Марокко во 2-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу в России.

Уже на 5-й минуте оставленный без присмотра Криштиану Роналду после подачи углового открыл счет и с 4 голами вырвался в единоличные лидеры снайперской гонки нынешнего мундиаля.

Прижатые к стенке марокканцы, которые потерпели обидное поражение от иранцев в концовке стартовой встречи, сразу же пошли вперед и в неустанных атаках провели большую часть поединка против полномочных чемпионов Европы португальцев.


Фото: Reuters

Африканцы создали множество моментов для взятия ворот, но так и не сумели распечатать голкипера Руйя Патрисиу.

Потерпев второе поражение кряду, сборная Марокко потеряла шансы на выход в плей-офф. В заключительном туре африканцам предстоит поединок против Испании, которая сегодня в 21.00 в Казани сыграет с Ираном.

Партнер проекта:


Kia Motors является официальным спонсором чемпионата мира по футболу. Болей за свою любимую команду, наслаждайся яркой игрой и запускай волну вместе с Kia! www.kia.by.

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Футболисты сборной Португалии 20 июня в Москве обыграли команду Марокко во 2-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу в России.
 
Новости дня
Новости разные
 
23 июня – «Мелодии Крутогорья-2018»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Поставский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика