Сборная Марокко, проведя почти весь матч в атаках, проиграла Португалии и не вышла в плей-офф ЧМ

Партнер проекта

Футболисты сборной Португалии 20 июня в Москве обыграли команду Марокко во 2-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу в России.

Уже на 5-й минуте оставленный без присмотра Криштиану Роналду после подачи углового открыл счет и с 4 голами вырвался в единоличные лидеры снайперской гонки нынешнего мундиаля.

Прижатые к стенке марокканцы, которые потерпели обидное поражение от иранцев в концовке стартовой встречи, сразу же пошли вперед и в неустанных атаках провели большую часть поединка против полномочных чемпионов Европы португальцев.



Фото: Reuters

Африканцы создали множество моментов для взятия ворот, но так и не сумели распечатать голкипера Руйя Патрисиу.

Потерпев второе поражение кряду, сборная Марокко потеряла шансы на выход в плей-офф. В заключительном туре африканцам предстоит поединок против Испании, которая сегодня в 21.00 в Казани сыграет с Ираном.

Партнер проекта:





Kia Motors является официальным спонсором чемпионата мира по футболу. Болей за свою любимую команду, наслаждайся яркой игрой и запускай волну вместе с Kia! www.kia.by .