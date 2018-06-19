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FSP X опубликовал имена всех музыкантов, которые выступят на арт-пикнике

20.06.2018 17:21 — Разное | KYKY  
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В последние выходные июля (28-29) в парке Dreamland пройдет арт-пикник FSP X. («Х» – это в честь десятилетнего юбилея.) На фестивале будет много музыки и танцев, откроются образовательный спот EDUTAINMENT, Design Market для модников, площадка Blogeria (в прошлом году там были топовые блогеры всея Беларуси). Для адреналинщиков будет открыта Extreme Village с экстремальными развлечениями. А тех, кто придет с детьми, ждет детская площадка Kidsters. 

Музыка

Хэдлайнерами фестиваля будут Луна, Pompeya, «Пасош» и Warhaus. Луну называют «лицом украинской музыкальной революции» и одной из главных исполнительниц в русскоязычной музыке. Про нее писали Rolling Stone, Esquire, VOGUE USA и I-D. 

Сольный проект солиста группы Balthazar Маартена Деволдера уже покорил Бельгию и претендует на звание классики бельгийского попа. Теперь Warhaus едет в Минск

И уже известны не только хэдлайнеры. На десятом FSP выступят Shuma, Петля Пристрастия, беларуский рэпер Бакей, электронщики Grisly Faye из Украины, Аня Жданова, финны Man Duo с космической электроникой, панки Weed&Dolphins из Минска. При поддержке литовского посольства приедут кабаре-оркестр Antikvariniai Kašpirovskio dantys (Антикварные зубы Кашпировского) и психоделические рокеры Garbanotas Bosistas. 

Билеты 

Билеты можно купить на сайте artpicnic.by. Вход на фестиваль на один день стоит 24,99 рубля, на два – 34,99.

 
Теги: Минск
 
 
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В последние выходные июля (28-29) в парке Dreamland пройдет арт-пикник FSP X. («Х» – это в честь десятилетнего юбилея.) На фестивале будет много музыки и танцев, откроются...
 
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