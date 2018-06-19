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Невероятно, но факт. Наиболее значимые достижения белорусской науки

20.06.2018 17:11 — Разное | Аргументы и факты  
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Невероятно, но факт. Наиболее значимые достижения белорусской науки
Достижения ученых - предмет гордости страны. © / Фото из открытых источников

Белорусские ученые уже давно известны за пределами нашей страны. За последние годы получили мировое признание многочисленные отечественные разработки - такие как самые большие карьерные самосвалы, современные электробусы, прототипы электромобиля, супероптика и другие. Многие интересные изобретения неизвестны широкой аудитории, но, определенно, заслуживают ее внимания.

Наши светлые умы работают в различных отраслях и создают вещи, которые в значительной мере упрощают и улучшают жизнь. Само собой, идеи для всевозможных разработок не возникают на пустом месте. Зачастую ученые ставят перед собой задачу решить насущную проблему новым способом, который окажется лучше, быстрее и доступнее, чем другие.

Борьба с загрязнениями

Одно из наиболее перспективных и важных для современной науки направлений - экология. За последние годы среди разработок отечественного производства, позволяющих уменьшить нагрузку на окружающую среду, можно выделить биоудобрения из органики, краску на основе неорганических отходов и многое другое. Одним из самых интересных и простых изобретений стал текстиль, который можно применять против нефтяных пятен. Конечно, Беларусь нельзя назвать нефтяной державой, но загрязнение водоемов этим продуктом у нас происходит довольно часто. Бороться с проблемой ученые из Института химии новых материалов Академии наук предлагают с помощью волокон текстильного производства. «На их основе разработан экологически безвредный абсорбент, который обладает повышенной нефтеемкостью, удерживающими характеристиками, плавучестью и способностью регенерации нефтепродукта», - рассказывают о своей разработке авторы.

Спасение жизней

Еще одно важное направление для ученых по всему миру - медицина. Среди недавних разработок белорусских специалистов в этой сфере очень перспективным может стать биомедицинский клеточный продукт, а если говорить проще, искусственная кожа. Данная разработка создана командой ученых из ГНУ «Институт биофизики и клеточной инженерии НАН» для того, чтобы помочь спасти жизни пациентов с тяжелыми поражениями кожных покровов. «Планируется, что к концу нынешнего года технология будет внедрена в практику», - отмечает академик НАН Игорь ВОЛОТОВСКИЙ.

Промышленный вопрос

Свои силы ученые применяют и в создании безвредного упаковочного материала для продуктов и товаров. Недавно специалисты БГУ придумали раствор «Хитозан», легко распыляющийся на продукты и образующий на них пленку. Это вещество - натуральный нетоксичный биополимер, который абсолютно безопасен для человека. Кроме того, он обладает бактерицидными свойствами. На данный момент у белорусской разработки нет зарубежных аналогов.

Повседневная помощь

Ученые из Беларуси пришли на помощь и в решении повседневной проблемы: избавления от храпа. Известно, что храп - это не только шумное, но и опасное явление. Бороться с ним сотрудники Белорусской медицинской академии последипломного образования и БНТУ предлагают с помощью «капы от храпа», подбираемой для каждого человека индивидуально. Устройство удерживает челюсть в таком положении, при котором человек не будет храпеть.

 
 
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Многие интересные изобретения неизвестны широкой аудитории, но, определенно, заслуживают ее внимания.
 
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