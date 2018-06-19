Шпорный вопрос. Надо ли пользоваться шпаргалками, советует профессор

ЦТ сейчас в разгаре. Что происходит с теми, кто его сдаёт? Можно ли, например, списать? Возможна ли утечка результатов?

Централизованное тестирование исключает все манипуляции с результатами. Об этом заявил журналистам заместитель премьер-министра, председатель государственной комиссии по контролю за ходом проведения вступительных испытаний в учреждениях высшего и среднего специального образования Василий ЖАРКО, передает БЕЛТА.

Что касается возможности списать, то в первый день проведения централизованного тестирования по белорусскому языку в Минске за шпаргалки удалили двоих абитуриентов (в 2017 году за весь период проведения ЦТ за списывание был удален 31 человек. - Прим.). Об этом сообщил директор Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) Юрий МИКСЮК. «Один из абитуриентов сдавал белорусский язык в БНТУ, второй - в медицинском университете. В целом же первое испытание прошло достаточно спокойно и организованно. Не было зарегистрировано никаких нареканий ни по началу экзамена, ни по процедуре его проведения», - отметил Юрий Миксюк. Испытание по белорусскому языку для абитуриентов-нарушителей в этом году закончено, этот экзамен они не смогут сдать даже в резервные дни.

Директор РИКЗ еще раз призвал поступающих соблюдать правила проведения ЦТ. «Абитуриенту следует прийти в пункт сдачи ЦТ за 30 минут до начала экзамена. При себе нужно иметь заполненный и зарегистрированный пропуск, документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца), и ручку с черным стержнем. В аудиториях категорически запрещается использовать различные устройства связи. Те, кто принесет на экзамен мобильные телефоны или шпаргалки, будут удалены с экзамена и не смогут сдать его в этом году», - напомнил Юрий Миксюк.

«АиФ» поговорил с некоторыми выпускниками, чтобы узнать, полагаются ли они на собственные знания при сдаче ЦТ или все же имеют подстраховку в виде «шпор». Наши визави признались, что решили не рисковать и усиленно занимались подготовкой, чтобы самостоятельно правильно ответить на вопросы. «Не хочется трепать себе нервы и дергаться на ЦТ, поэтому весь год я занималась с репетитором, - резюмировала вчерашняя выпускница Настя. – Зато сейчас чувствую себя увереннее!»

ЛЮБИТЕЛИ РИСКА

Тем временем в России уже пятерых выпускников прооперировали лор-хирурги. Хитроумные школьники пришли на ЕГЭ с микронаушниками, а после экзаменов не смогли вытащить микроскопический прибор из уха. Миниатюрные магнитики диаметром 2 мм вставляются в ухо, там они падают на барабанную перепонку, а потом, теоретически, извлекаются с помощью магнитной палочки. Так что друзья или родители могут спокойно подсказывать ленивым школьникам во время экзамена. В Интернете полно предложений о продаже микронаушников, продавцы которых так и позиционируют свой товар - устройство для успешной сдачи экзаменов. Стоит самый дешёвый набор от 38 бел. руб., есть модели с кнопкой-пищалкой, чтобы подавать сигналы подсказчику звуком. Можно взять микронаушники в аренду за 16 рублей. Вот только вытащить их не всегда удаётся самостоятельно...

Шпаргалки для здоровья безопаснее. Однако риск попасться тут выше. И всё же желающие рискнуть не переводятся. Жильцы одного из домов в Ставрополе, который находится рядом со школой, пожаловались на то, что под окнами постоянно валяются горы шпаргалок, выброшенных школьниками.

В этом году все пункты проведения ЕГЭ в школах должны быть оборудованы камерами видеонаблюдения. Плюс металлодетекторы на входе - получается, что пронести мобильный телефон в аудиторию практически нереально. Но даже если пронесли, то воспользоваться им не удастся - во многих школах ставят «глушилки».

А вот старую добрую шпаргалку спрятать в принципе несложно. Труднее ею воспользоваться. Где обычно списывают или заранее прячут шпаргалки? В туалете. По новым правилам число выходов в уборную ограничено, пойти можно только с сопровождением, а время нахождения в самой кабинке тоже регламентируется. Если где-нибудь на форумах или в соцсетях кинуть клич, как списать на ЕГЭ, то наберутся сотни рецептов бывалых шпаргальщиков. Например, в Интернете рассказывают байку, как студент написал ответы на билеты по биологии на пластинках жевательной резинки, а потом просто сжевал все «доказательства преступления». Другой умелец написал формулы на тонких канцелярских резиночках. Их можно было прочитать, если растянуть резинку. Бумажки со шпаргалками девушки лепят с обратной стороны наманикюренных ногтей (а то и вовсе рисуют формулы на ногтях как часть маникюра). Подсказки прячут в длинных волосах, бюстгальтере, трусах, на язычках обуви, пишут на шоколадках.

Кстати, самую древнюю шпаргалку археологи нашли в гробнице одного древнеегипетского вельможи. По характеру надписей на куске известняка учёные предположили, что они предназначались для запоминания написания букв и слов древних алфавитов. Видимо, среди писцов, украшавших гробницу, далеко не все были грамотными.

НА ЭКЗАМЕНЫ - БЕЗ ОБУВИ И РУКАВОВ

В Индии недавно отчаявшиеся экзаменаторы отрезали учащимся перед входом в школу рукава на одежде - как самое ходовое место написания подсказок. Правда, это вызвало такой скандал, что учебному заведению запретили проводить экзамены. Ранее там же, кстати, запретили приходить на экзамены в обуви.

«Я в самом начале курса говорю, что стопроцентно умею находить шпаргалки, - рассказывает доктор филологических наук, профессор Московского городского педагогического университета Сергей Лихачёв. - У меня есть куча своих способов, поэтому лучше не приносить. Обычно люди верят. Была у меня студентка, которая всегда списывала. Я отбирал шпаргалку, отправлял на переэкзаменовку. Когда же перед ней возникла реальная угроза отчисления, она горько заплакала: «Сергей Владимирович, я всю жизнь на всех предметах всё списывала. Я ничего не могу сделать, потому что не знаю, как учить надо». Помог ей с подготовкой. А на пятом курсе попросилась ко мне писать диплом со словами, что мой предмет - единственный, который она знает, так как все остальные списала.

Могу, кстати, свой способ подарить, которым пользовался в школе и ни разу не был пойман. Нужно взять прозрачную обложку для тетрадки (или для дневника, паспорта) и написать шариковой ручкой, в которой кончились чернила, нужные формулы. Нацарапанное будет видно, если смотреть под наклоном.

Можно ли вообще победить шпаргалки? Видимо, если только не учить детей писать. Ведь большинство «шпор» до сих пор пишется от руки».

Юлия БОРТА, Инна ВАЛЕВСКАЯ

В ТЕМУ

Более 160 работников КГК контролируют проведение централизованного тестирования в Беларуси, сообщили в пресс-службе КГК.

В каждом учреждении образования организована работа комиссий по контролю за ходом вступительных испытаний. Их председателями являются члены госкомиссии, заместителями - работники Комитета госконтроля, членами - представители госорганов и организаций системы образования, общественных организаций. Контроль будет осуществляться на всех этапах вступительной кампании. Первый этап - централизованное тестирование, которое проходит с 12 июня по 2 июля (6, 8 и 10 июля - резервные дни). На втором этапе государственная комиссия будет контролировать весь процесс приема документов, подготовки, проведения вступительных испытаний (при их наличии) и зачисления абитуриентов в состав студентов, учащихся в каждом учреждении высшего и среднего специального образования. Внутривузовские испытания будут проводиться только по творческим дисциплинам - рисунок, музыка, танец, а также по физической культуре и литературе. «Такие испытания, как правило, состоят из нескольких этапов, из-за своей специфики они не лишены субъективизма и по этой причине требуют особого контроля. В дни испытаний в корпусах, где они проходят, не должно быть посторонних лиц», - пояснили в КГК. Наряду с выполнением задач по предотвращению возможных нарушений в ходе вступительных испытаний членами госкомиссии будут объективно и оперативно рассмотрены все обращения абитуриентов и их родителей, касающиеся проблемных вопросов вступительной кампании. Для оперативного реагирования на базе КГК, областных комитетов госконтроля организована работа горячей линии. В частности, телефон горячей линии рабочей группы госкомиссии в Минске - 8 (017) 327-66-80.