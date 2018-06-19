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Водная победа «Романтика». В областном центре туризма и краеведения подведены итоги конкурса на лучший турпоход

20.06.2018 17:24 — Разное | Маяк (Березовский район)  
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В областном центре туризма и краеведения детей и молодежи были подведены итоги конкурса на лучший степенной и категорийный туристский поход. Номинации походов были разными: пешие, горные, водные, спелео-, велосипедные и комбинированные.

Туристский клуб «Романтик» поучаствовал в конкурсе со своим походом 3-й степени сложности, который был совершен членами клуба летом прошлого года по р. Неман от г. Столбцы до д. Збляны Щучинского района по следующим районам Минской и Гродненской областей: Столбцовский – Кореличский – Новогрудский – Лидский – Дятловский – Щучинский.

В составе группы были руководитель Василий Новик и заместитель Анна Чехович, участники Вероника Еленевич, Дарья Челей, Ксения Кептюха, Марина Демидович, Дима Олиферук, Павел Гринько, Алек сей Троцкий, Иван Романюк, Евгений Романюк, Дима Панасевич, Артем Лукичев, Захар Пунько.

За пять дней похода участники на туристических судах-байдарках преодолели около 230 км в автономном режиме. Ночлеги организовывали на берегу реки на туристских стоянках в палатках. Все трудности походной жизни, ее радости и прелести, капризы погоды переносили вместе. За время похода посетили множество памятников истории и культуры и природных достопримечательностей.

Водный поход «Романтика» был признан победителем областного конкурса, теперь все ждут итогов аналогичного республиканского конкурса. Пока же юные туристы готовятся к новым летним походам.

 
 
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Туристский клуб «Романтик» поучаствовал в конкурсе со своим походом 3-й степени сложности, который был совершен членами клуба летом прошлого года по р. Неман от г....
 
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